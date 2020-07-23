29 лесных пожаров тушат в республике

На территории республики принимаются меры по тушению 29 лесных пожаров, 7 из них локализованы. Общая площадь, пройденная огнем, составляет 1 515,50 га. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидировано 2 пожара в Таттинском и Усть-Алданском районах. В зоне контроля ликвидировано — 34. В тушении пожаров привлечено 680 человек, 50 единиц техники.

В зоне контроля, на труднодоступных и удаленных землях лесного фонда, где тушение приостановлено решением КЧС Правительства РС(Я), действует 80 термоточек на общей площади 334 132 га. Наблюдение за данными возгораниями осуществляется с использованием космических средств.

Минэкологии Якутии напоминает гостям и жителям республики о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности в лесу. Если вы стали свидетелем лесного пожара, вы можете сообщить об этом, сделав звонок в Региональную диспетчерскую службу 8-4112-44-74-76, либо по прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00.