29 июня в Якутии пройдет ЕГЭ без участия детей

И.о. заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Сергей Местников провёл выездное совещание по вопросу подготовки учреждений республики к проведению ЕГЭ в 2020 году.

В рамках мероприятия Сергей Местников посетил один из пунктов проведения экзаменов – среднюю общеобразовательную школу №17, где проверил ход подготовки к проведению экзаменов с соблюдением необходимых санитарно-гигиенических правил.



Всего в республике в 2020 году будет работать 230 пунктов проведения экзаменов (в 2019 году показатель составлял 237), из них на базе общеобразовательных учреждений – 244 пункта, на дому для детей с ограниченными возможностями здоровья – 6 пунктов.

В связи с тем, что аттестаты в этом году будут выдаваться на основании годовых оценок, уменьшилось количество заявлений на сдачу ЕГЭ, и некоторые пункты проведения экзаменов функционировать не будут.

В регионально-информационную систему ЕГЭ включены 8 761 человек, из них 7 948 – выпускники текущего года. К проведению ЕГЭ будут привлечены 6 143 работника (руководители, организаторы и технические специалисты). В настоящее время проводится обучение новых работников на портале Федерального центра тестирования.

Как сообщил министр образования и науки Якутии Михаил Сивцев, согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в дни экзаменов, перед их началом и после завершения в помещениях пунктов сдачи ЕГЭ по всей республике проведут генеральную уборку с применением дезинфицирующих средств, у всех входящих в здания школ будут измерять температуру, а на входах установят дозаторы с антисептиком для рук.



Кроме того, рассадка в классах будет зигзагообразной, по одному человеку за партой на расстоянии полутора метров друг от друга, то есть по 8 человек в классе. Также Роспотребнадзор рекомендовал обеспечить экзаменаторов и выпускников масками и перчатками.

«29 июня в Якутии пройдёт пробное ЕГЭ без участия детей – проверка работы всех систем и работников ППЭ. Наша задача – заблаговременно обеспечить все необходимые условия для безопасной сдачи ЕГЭ нашими выпускниками», – резюмировал Сергей Местников.



