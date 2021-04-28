29 апреля Диктант Победы напишут в 80 странах мира

Итоги акции подведут к 24 июня – победителей пригласят на Парад Победы на Красной площади.

Международная патриотическая акция «Единой России» «Диктант Победы» в 2021 году пройдет в третий раз. 29 апреля к ней присоединятся 80 стран, в том числе в 31 государстве диктант напишут очно. Стать участником акции онлайн можно на сайте диктантпобеды.рф в 14 часов по московскому времени, предварительно зарегистрировавшись, рассказал в ходе брифинга заместитель секретаря Генсовета «Единой России», координатор партпроекта «Историческая память» Александр Хинштейн.

Впервые в акции смогут участвовать жители Ливана, Португалии, Люксембурга и Эфиопии. В связи с большим числом желающих написать диктант за рубежом организаторы разработали международную версию заданий – они содержат вопросы, связанные со вкладом в Победу стран антигитлеровской коалиции, и переведены на английский и китайский языки.

«Один блок заданий для стран Америки, один – для стран Европы, еще один – для стран Азии и блок заданий для стран СНГ и постсоветского пространства. А также облегченный блок заданий на английском языке для иностранцев, интересующихся нашей историей», — пояснил Александр Хинштейн.

Он добавил, что организовать проведение «Диктанта» за рубежом помогает Россотрудничество, а площадки откроют в «Русских домах», школах и университетах.

В России уже организовано более 15 500 площадок. В их числе — биосферный заповедник «Командорский» на Камчатке, заповедники в Хакасии, Красноярском и Краснодарском краях, Москвариум на ВДНХ в Москве, детские лагеря «Артек» и «Орленок», а также метеорологические станции в Арктической зоне.

Второй год акцию поддерживают силовые ведомства: Минобороны, Росгвардия, МЧС и МВД – на их базе создано более тысячи площадок. В их числе – крейсеры «Петр Великий» и «Адмирал Кузнецов», крейсер боевой славы «Аврора», выставочный центр «Патриот» и гора Эльбрус.

В этом году впервые появится и площадка «Диктанта Победы» для людей с проблемами зрения на базе Библиотеки им. Маяковского в Ставрополе. Для них задания переведены с использованием шрифта Брайля.

Помощь в проведении акции как в России, так и за рубежом окажут более 26 тысяч активистов движения «Волонтеры Победы», рассказала руководитель движения Ольга Амельченкова. Добровольцы помогут в навигации, раздадут бланки теста, а также проконсультируют по всем вопросам, связанным с акцией.

Итоги «Диктанта Победы» подведут к 24 июня. Информация о победителях, правильно ответивших на все вопросы в очном формате быстрее остальных участников, будет опубликована на сайте диктантпобеды.рф.

«Федеральные победители получат уникальную возможность стать почетными гостями Парада Победы на Красной площади 9 мая уже следующего года. А выпускники школ, которые правильно ответят на все 25 вопросов теста в офлайн-формате, получают дополнительные баллы при поступлении в вузы», — резюмировал Александр Хинштейн.

Напомним, в 2021 году «Диктант Победы» состоится в третий раз. Он пройдет в том числе в онлайн-формате на сайте диктантпобеды.рф. Акцию организуют «Единая Россия», Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество и движение «Волонтеры Победы». В прошлом году «Диктант Победы» написали свыше миллиона человек в России и 75 зарубежных странах, из них очно – более 450 тысяч.

Елена Голомарева, координатор федерального партийного проекта Единой России «Историческая память» в Якутии:

— В республике Международный исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» будет проведен во всех улусах на 515 площадках, планируется охватить около 12 тысяч человек. Международная патриотическая акция «Единой России» пройдет в третий раз.

Традиционно написать его будет можно как очно, так и онлайн на сайте диктантпобеды.рф.

«Диктант Победы» проводится в целях привлечения широкой общественности к изучению истории Великой Отечественной войны, повышения исторической грамотности и патриотического воспитания молодежи. Самая интересная и необычная локация будет расположена на берегу красавицы реки Амга, где Диктант напишут активисты молодежной общественной организации «Амма кырдалын ыччата» им О.П.Ивановой – Сидоркевич».