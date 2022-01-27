27.01.2022
12:01
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Якутия

28 января — позвони и сообщи о коррупции!

28 января 2022 года в Управлении ФССП России по Республике Саха (Якутия) состоится «Горячая линия» на тему «Противодействие коррупции».

На вопросы граждан ответит Ильин Гаврил Харитонович, заместитель начальника отделения собственной безопасности УФССП по РС(Я).

Желающие получить консультацию могут позвонить с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4112) 40-16-73.

Пресс-служба Управления ФССП России по Республике Саха (Якутия)

Источник: Пресс-служба УФССП по РС(Я)
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