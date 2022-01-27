28 января — позвони и сообщи о коррупции!

Желающие получить консультацию могут позвонить с 14:00 до 16:00 по телефону +7(4112) 40-16-73.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш

Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!