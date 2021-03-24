24.03.2021
12:03
160

Коронавирус

28 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии

Сегодня, 24 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19:

  • Якутск 18 случаев;
  • Вилюйский, Ленский, Нюрбинский, Усть-Алданский районы по 2 случая;
  • Момский, Хангаласский районы по 1 случаю.

За все время в республике зарегистрировано 33384 случая заболевания COVID-19.

540 человек умерло.

За сутки лабораториями республики проведено 1 606 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 999 512 тестов.

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх