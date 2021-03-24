28 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии

Сегодня, 24 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии. За сутки в регионе зарегистрировано 28 новых случаев COVID-19: Якутск 18 случаев;

Вилюйский, Ленский, Нюрбинский, Усть-Алданский районы по 2 случая;

Момский, Хангаласский районы по 1 случаю. За все время в республике зарегистрировано 33384 случая заболевания COVID-19. 540 человек умерло. За сутки лабораториями республики проведено 1 606 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 999 512 тестов.

Фото: SakhaLife.ru. Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.

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