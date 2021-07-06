28 мужчин Малыкая как пример мужества и патриотизма

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ сообщает в соцсети:

— В республике идёт борьба с 92 лесными пожарами. За сутки удалось ликвидировать 14 пожаров. Стабилизировать ситуацию помогают искусственно вызванные дожди.

Сейчас на передовой борьбы со стихией работают почти 3000 людей. Не зная ни сна, ни отдыха, они спасают наши леса. В каждом районе республики, где идут лесные пожары, работают настоящие Герои.

Настоящий пример мужества, силы и патриотизма — жители села Малыкай Бордонского наслега Нюрбинского района

На днях из-за сухой грозы вспыхнул лесной пожар в местности Кыраада. Последствия могли быть самыми неутешительными, если бы не оперативность администрации наслега, Главы наслега Леонида Владимировича Ушканова и местных жителей, которые заметили задымление и тотчас выехали на тушение. 28 мужчин — настоящих патриотов, искренне любящих и болеющих за благосостояние родной земли, смогли локализовать очаг возгорания, тем самым спасти лес от большого огня.

Вот такие люди живут и работают у нас! Выражаю огромную благодарность каждому, кто борется с пожаром на местах. Благодаря вашей смелости, самоотдаче и патриотизму, ежедневно локализуются и ликвидируются природные пожары. Спасибо!

Уверен, что общими усилиями мы отстоим нашу Якутию!