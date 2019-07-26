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28 июля в Якутске перекроют две улицы

Уважаемые жители и гости столицы!

 

Окружная администрация города Якутска сообщает, что 28 июля 2019 года в рамках проведения парада-шествия, посвящённого дню празднования Военно-Морского Флота Российской Федерации, в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет организовано ограничение движения транспортных средств с 11:00 часов до 12:00 часов на следующих улицах городского округа «город Якутск»:

— улица Хабарова от улицы Набережная Романа Дмитриева до проспекта Ленина;

— проспект Ленина от улицы Хабарова до пересечения проспекта Ленина и улицы Дзержинского.

Источник: якутск.рф
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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