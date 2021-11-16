27 вопросов рассмотрено на комиссии Якутской городской Думы

Финансирование трех муниципальных программ на 2022 год, мероприятия по профилактике правонарушений и другие вопросы рассмотрено 16 ноября на постоянной комиссии Якутской городской Думы по местному самоуправлению, законности и регламенту под председательством Николая Васильева.

На повестке стояло 27 вопросов, в том числе ограничения на муниципальных служащих, присвоение классных чинов, установка памятника, мемориальной доски, а также отраслевые награждения, присвоение знаков отличия по предоставленным спискам.

Ольга Максимова, начальник Департамента финансов Окружной администрации предоставила прогнозные объемы и направления финансирования на 2022-2024 годы по муниципальным программам. Первое, на развитие информационного общества и формирование цифровой экономики на территории городского округа город Якутск, второе, на общественные и внешние связи, информационную политику городского округа и третье, на профилактику правонарушений. В рамках программных мероприятий предусмотрено финансирование на расширение функционала и безопасности информационных систем, техническое обслуживание уличного видеонаблюдения и системы «Гражданин-полиция». На улицах города и в местах массового скопления людей внедряются новые технические средства информационных технологий.

Айаал Ноговицын, начальник правового департамента Окружной администрации сообщил об изменениях в Устав городского округа г. Якутск. Как пояснил он, федеральным законом налагаются определенные ограничения на работников муниципальной службы. К примеру, муниципальный служащий не имеет права быть гражданином, подданным иностранного государства, но по некоторым дружественным странам, имеется разрешение, это касается главы города, депутатов и служащих.