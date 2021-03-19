27 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии

SakhaLife.ru

Сегодня, 19 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19:

Якутск 18 случаев;

Алданский район 3 случая;

Мегино-Кангаласский, Томпонский районы по 2 случая;

Ленский, Олекминский районы по 1 случаю

За сутки лабораториями республики проведено 1 734 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 993 063 теста.

За все время в республике зарегистрировано 33237 случаев заболевания COVID-19.

539 человек умерло.

По состоянию на 19.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.

Получили первую вакцинацию – 55 597 человек, вторую вакцинацию получили – 39 245 человека.

Использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.