19.03.2021
12:02
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Коронавирус
27 новых случаев коронавируса выявлено в Якутии
Сегодня, 19 марта, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 27 новых случаев COVID-19:
- Якутск 18 случаев;
- Алданский район 3 случая;
- Мегино-Кангаласский, Томпонский районы по 2 случая;
- Ленский, Олекминский районы по 1 случаю
За сутки лабораториями республики проведено 1 734 исследования на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 993 063 теста.
За все время в республике зарегистрировано 33237 случаев заболевания COVID-19.
539 человек умерло.
По состоянию на 19.03.2021 в республику поступило всего 56 412 доз вакцин против новой коронавирусной инфекции.
Получили первую вакцинацию – 55 597 человек, вторую вакцинацию получили – 39 245 человека.
Использовано 99,5 % от поступившей в республику вакцины.
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Сетевое издание SakhaLife.ru.
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