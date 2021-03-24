27 марта будет перекрыта улица Ойунского

Для обеспечения безопасности дорожного движения во время проведения первого молодежного фестиваля Muus uSTAR в столице республики временно ограничат движение транспортных средств. Соответствующее распоряжение вышло вчера, 23 марта, в Окружной администрации города Якутска.

27 марта с 20.00 час до 22.00 час будет перекрыт участок улицы Ойунского от пересечения улиц Ойунского и Дежнева до пересечения улиц Ойунского и Каландаришвили.

Ознакомиться с распоряжением Окружной администрации города Якутска №564р от 23 марта 2021 года можно на сайте: https://yakutskcity.ru/

Первый молодежный фестиваль Muus uSTAR пройдет в Якутске 27 марта. Основные мероприятия состоятся в СК «Триумф». Организаторы – корпорация «Синергия» и правительство Республики Саха (Якутия). Подробности на сайте: muusustar.ru.