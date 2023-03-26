26.03.2023
17:01
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Якутск

27 марта будет ограничено движение на ул. Лермонтова в Якутске

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ из-за утечки газопровода на перекрёстке улиц Кирова и Лермонтова в понедельник, 27 марта 2023 года, с 09:00 движение транспорта по улице Лермонтова будет затруднено в сторону улицы Дзержинского.

Автолюбителей просим выстроить альтернативные пути при прохождении перекрёстка улиц Кирова — Лермонтова. Пешеходов просим для пересечения улицы Лермонтова использовать пешеходный переход, расположенный на стороне дома Лермонтова, 49.

Источник: Пресс-служба Окружной администрации г. Якутска

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