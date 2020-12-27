27 декабря — День спасателя

27 декабря в России отмечается День спасателя. Это профессиональный праздник настоящих героев, которые в любое время дня и ночи спешат на выручку людям, оказавшимся в беде. Это праздник всех сотрудников министерства по чрезвычайным ситуациям, поэтому его также называют Днем МЧС. Сегодня служба спасения отмечает юбилей, ей исполняется ровно тридцать лет!

27 декабря 1990 года постановлением Совета министров РСФСР был образован Российский корпус спасателей (РКС), позже переименованный в Государственный Комитет по чрезвычайным ситуациям (ГКЧС). Эта дата считается основанием МЧС России.

19 ноября 1991 года на базе ГКЧС и Штаба гражданской обороны РСФСР был образован Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. 30 сентября 1992 года он был реорганизован в Государственный комитет по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

10 января 1994 года Государственный комитет по делам гражданской обороны был преобразован в Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

26 ноября 1995 года первый президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «Об установлении Дня спасателя Российской Федерации», которым предписывалось отмечать этот день 27 декабря.

За 30 лет работы служба спасателей доказала готовность оперативно реагировать на любые чрезвычайные ситуации в стране и мире. Здесь служат настоящие профессионалы, которые спасают людей в самых сложных и опасных для жизни ситуациях, помогают людям, пострадавшим в результате техногенных и природных катастроф. Пожарные, спасатели, водолазы, кинологи, летчики и многие другие специалисты МЧС России тушат пожары, ликвидируют чрезвычайные ситуации, оказывают помощь пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, наводнениях и других бедствиях. Даже свой профессиональный праздник спасатели проведут на боевом посту, и сегодня на суточное дежурство заступят многие сотрудники.

Якутская территориальная подсистема РСЧС объединяет силы и средства, в полномочия которых входит решение вопросов в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. От их оперативности и профессионализма напрямую зависит эффективность работы по скорейшему оказанию помощи попавшим в беду людям.

В плане природных условий наша республика является одним из самых сложных регионов в Российской Федерации. Практически ежегодные наводнения весной, лесные пожары летом, экстремальные морозы зимой — эти сезонные риски делают работу спасателей в Якутии особенно сложной и ответственной. В этом году на территории республики начал свою работу мобильный приёмно-передающий комплекс, не имеющий аналогов в России. Оборудование предназначено для приёма и регистрации информации с космических спутников. Это позволяет своевременно определить паводковую обстановку и очаги возгорания во время природных пожаров, точно оценить масштабы техногенных катастроф.

В Якутии за достигнутые успехи в служебной деятельности, самоотверженность, мужество и героизм, проявленные при спасении людей во время ликвидации чрезвычайных ситуаций государственными и ведомственными наградами отмечены 153 сотрудника ведомства.

Уважаемые спасатели! Ваш профессиональный праздник отмечается в канун Нового года, и это самые напряженные для вас дни. Ваша профессия — сочетание высокого профессионализма, мужества и героизма. Ваш труд – это постоянная готовность рисковать своей жизнью ради спасения людей, попавших в беду.

Мы отдаем дань глубокого уважения героизму и самоотверженности ваших погибших на боевом посту коллег, которые с честью выполнили свой долг, пожертвовав своей жизнью ради спасения других.

Наши слова признательности ветеранам службы за преданность профессии, за то, что вы передаете свой опыт и знания молодым специалистам, формируя у них чувство патриотизма и любви к Родине.

Уважаемые спасатели, сотрудники службы МЧС! Ваш самоотверженный труд, ответственность и профессионализм – залог спокойствия жителей нашего района, республики, всей большой страны. Людям важно знать, что рядом всегда есть те, кто обязательно поможет в трудной ситуации, не оставит человека один на один с бедой. Спасибо вам за ваши горячие сердца, сильные руки, преданность вашей благородной профессии!

В день профессионального праздника разрешите пожелать вам и вашим близким крепкого здоровья и силы духа, терпения и мужества! Чтобы как можно меньше было в жизни тревожных вызовов и экстремальных ситуаций, чтобы рядом с вами были любимые и родные люди, которые понимали и поддерживали вас в любой ситуации! Удачи вам и успехов, мира и благополучия!

Александр КОШУКОВ,

народный депутат Республики Саха (Якутия).