264 километра вокруг озера Ильмень в память о павших воинах

7 мая в деревне Устреке Новгородской области завершился легкоатлетический пробег вокруг озера Ильмень, посвященный 76-летию Великой Победы, памяти воинов-якутян и 100-летию комсомола Якутии.

Команда пробежала более 264 км с факелом, зажженным от Вечного огня Якутска. Возглавлял пробег ветеран спорта Якутии Дмитрий Горохов. Амбассадором выступила пятикратная чемпионка России по марафонском бегу Сардана Трофимова.

На финишной прямой к пробегу присоединились более 40 старорусских школьников, а также якутяне и петербуржцы. Они преодолели дистанцию в 5 км и финишировали у памятника воинам-якутянам на берегу озера Ильмень. Всем участникам пробега были вручены памятные медали.

«Хочу сказать спасибо спортсменам-якутянам, которые второй год участвуют в пробеге вокруг озера Ильмень. Они прошли тяжелейшее испытание, погодные условия были сложными. На таких людях, как говорят, держится земля русская. Действительно, есть такие люди, которым ничего не надо говорить, они всё сами понимают. Недавно я объехал все воинские захоронения поселения и в деревне Большое Учно увидел новенький памятник с надписью «Воинам-якутянам» на братском захоронении. Никто не просил меня, я не просил, просто люди взяли и сделали», — сказал глава Наговского сельского поселения Виктор Бучацкий.

«Мы очень рады, что в течение нескольких дней у нас в гостях были якутские школьники. Они посещали наши музеи, общались с нашими ребятами. И сегодня в пробеге участвовали ребятишки наших школ. Я думаю, что эти традиции, наверное, очень нравятся нашим дедам и прадедам. Спасибо вам за то, что вы делаете. Мы всегда рады вас видеть на нашей старорусской земле», — отметил заместитель главы Старорусского муниципального района Елена Комарова.

Школьники рассказали о своем проекте и поделились впечатлениями: «Главной целью поездки было почтить память первого директора нашей школы Дениса Хрисанфовича Скрябина и установить памятную плиту на месте его захоронения в деревне Залучье. Мы вовсе не ожидали, что мы сможем не только побывать в таком огромном количестве интересных мест, но и познакомиться с такими замечательными и невероятными людьми, которые продолжают чтить память и сохранять историю Великой Отечественной войны».

«Прекрасно, что продолжается наш проект – легкоатлетический пробег вокруг озера Ильмень. Мы говорим, что и дальше будем развивать его с помощью новгородцев, рушан, жителей Наговского поселения», — сказал заместитель постпреда Якутии при президенте России Юрий Кравцов.

Спортсмены рассказали участникам мероприятия о пробеге и своих впечатлениях. У каждого из них был портрет родственника, принимавшего участие в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Учительница Ульяна Яковлева из Сунтарского улуса, дочь участника сражения на озере Ильмень Васильева Тита Степановича, рассказала о своем отце и прочитала на якутском языке отрывок из поэмы-баллады Сергея Васильева-Борогонского «Священный Ильмень». Участники пробега выразили слова благодарности учреждениям и гражданам, которые помогли организовать пробег, и вручили им благодарственные письма и подарки.

Участники почтили минутой молчания память павших в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и возложили венки и цветы к памятнику воинам-якутянам.