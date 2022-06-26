26 июня — Международный день борьбы с наркоманией

Чаще всего к наркотикам подростки приобщаются из-за соблазна заработать высокий заработок легким путем или из-за временных трудностей. О том, как уберечь детей от совершения правонарушения, рассказали старший помощник прокурора республики по правовому обеспечению, старший советник юстиции И.Г. Машкова, начальник отдела по надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов несовершеннолетних, советник юстиции Т.А. Сараева.

Наркомания – это неизлечимое заболевание. Его проще предупредить, чем излечить. Зависимость возникает практически сразу.

Практика показывает, что приобщение людей к наркомании зачастую происходит под влиянием жизненных невзгод, временных трудностей. Повлекут ли они употребление человеком наркотиков зависит от уровня воспитательной, культурно-просветительной работы в том месте, где живёт или работает человек, от особенностей микросреды, в которой проходит его повседневная жизнь.

Наиболее уязвимой частью населения являются подростки и молодёжь, которые в силу отсутствия жизненного опыта, сформировавшихся твёрдых моральных принципов, неуверенности в себе, ранимости, психологической неуравновешенности, природной любознательности, склонности к подражанию и экспериментированию, не способны противостоять наркотическому соблазну.

Только в 2021 году в сфере незаконного оборота наркотических средств к уголовной ответственности привлечено 6 подростков (ст. 228.1 УК РФ), к административной ответственности — 12 (ст. 6.9 КоАП РФ). В связи с употреблением наркотических средств на учете в республике состоит 3 подростка.

Атмосфера в семьях, в которых растут несовершеннолетние, приобщающиеся к потреблению наркотиков, как показывают наблюдения, типичны: нестабильность семей, недостойное поведение родителей, грубость, цинизм во взаимоотношениях, материальные затруднения и просто отсутствие внимания к детям.

В то же время нельзя думать: «У меня воспитанный ребёнок и эта проблема нас не коснётся». Это глубокое заблуждение. В оборот наркодельцов попадают дети и молодёжь в т.ч. и социально благополучных семей с целью заработка.

Основная причина — это отсутствие должного внимания подростку и контроля за ним со стороны родителей, иногда по объективным причинам в неполных, многодетных семьях, где родители большую часть времени проводят на работе. Большое влияние на психику ребёнка оказывает распад семьи, разлука с родителями из-за развода или осуждения.

Чтобы обезопасить своих детей от вовлечения в употребление, совершение правонарушений и преступлений, необходимо заняться этим заранее. Призываем родителей побеседовать со своими детьми на эту тему, разъяснить им, что последствием употребления наркотика является тяжёлая зависимость следствием которой является летальный исход.

Уголовная и административная ответственность за преступления (правонарушения) в сфере незаконного оборота наркотиков наступает с 16 лет.

Административная ответственность предусмотрена за незаконное приобретение, хранение, изготовление наркотических средств и соответствующих растений (ст. 6.8 КоАП РФ), потребление наркотиков без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ), в общественных местах (ст. 20.20 КоАП РФ).

Если подросток совершил подобное преступление (правонарушение) до достижения 16 лет это не означает, что он избежит последствий. Таких подростков в обязательном порядке ставят на учет в подразделениях по делам несовершеннолетних, при необходимости помещают в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей либо в специальные учебно- воспитательные учреждения открытого и закрытого типа.

В любом случае административную ответственность за ненадлежащее воспитание детей несут родители по ст. 5.35, ч. 1 ст. 20.22 КоАП РФ.

Нелегальное приобретение наркотиков требует значительных материальных затрат, а потому становится питательной почвой для совершения различных преступных деяний, прежде всего корыстных и корыстно-насильственных. Люди, употребляющие наркотик, неминуемо становятся преступниками.

В случае значительного размера изъятого наркотика, его приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка в целях личного употребления в соответствии с УК РФ наказывается лишением свободы от 3 до 15 лет. Больных наркоманией, при наличии заключения врачей, также обяжут пройти медицинское лечение от зависимости.

Разъясните последствия совершения преступлений – это не только наказание в виде лишения свободы на несколько лет, это ещё и испорченная судьба: судимость, потерянные годы, неполучение хорошего образования, отсутствие возможности связать свою судьбу с любимым человеком, трудоустроится по любимой специальности, невозможность получить водительское удостоверение, хорошо оплачиваемую работу, тяжёлое психологическое состояние на всю оставшуюся жизнь – угрызения совести, возникновение негативного отношения к семье со стороны окружающих и т.п.

И обязательно «нарисуйте» своему ребёнку перспективы законопослушного поведения – хорошее образование, любимая специальность, хорошо оплачиваемая работа, свобода, возможность путешествовать, заниматься любимым делом, быть рядом со своей семьёй и любимым человеком, возможность создать семью и быть счастливым.

Научите ребенка как правильно справляться с неприятностями, снимать стресс, как добиваться успеха в жизни. Очень много полезных тренингов на эту тему имеется в сети Интернет. На собственном примере научите детей получать удовольствие в жизни от спорта, путешествий, увлечений, хобби, литературы, культуры, искусства, общения, общения с интересными людьми и т.д.

Чтобы уберечь ребёнка от плохой компании также необходимо помочь ему найти помимо школы любимое занятие – спортивную секцию, художественный кружок, хобби, увлечение. Необходимо морально иматериально поддерживать его стремление заниматься любимым делом.

Также родителям следует знать признаки, которые свидетельствуют о том, что ребёнок употребляет наркотики: если ребёнок пришёл домой усталый, сонливый (несмотря на то, что ночью нормально спал), имеет неадекватное поведение при отсутствии запаха алкоголя, расширенные зрачки, стеклянный взгляд, резкое повышение аппетита (ест и не может насытиться), если пропадают вещи у ребёнка или из дома, прячет руки, следы от уколов на руках. При выявлении таких признаков необходимо обратиться к специалистам — врачам-наркологам, психологам.

С развитием информационно-телекоммуникационных технологий наркотики стали продавать дистанционно, используя закрытые социальные сети и интернет-мессенджеры, такие как Whatsapp, Telegram. Сами наркотики передаются через тайники.

Распространение наркотиков вызывает серьёзную озабоченность общества, правоохранительных и надзорных органов, поскольку оказывает разрушительное воздействие на социальные и нравственные устои общества, подрывает национальную безопасность, влияет на демографическую ситуацию в стране, разрушает здоровье людей и генофонд нации, семейное благополучие, нередко отнимает жизнь.

По итогам 2021 года общее количество наркопреступлений в республике увеличилось на 2,7 % (с 522 до 536), в т.ч. зарегистрировано 10 преступлений, совершенных несовершеннолетними: 7 по ст. 228.1 УК РФ (АППГ – 1) и 3 по ст. 228 УК РФ (АППГ – 4).

Одной из причин вовлечения граждан, в т.ч. несовершеннолетних, в незаконный оборот наркотических средств является их желание заработать «легкие деньги», убежденность в отсутствии ответственности за свои действия.

Подросткам и молодежи, ищущим работу, также следует знать, что они могут наткнуться на объявления, в которых открыто или завуалированно предлагают работу по закладке тайников с наркотиками.

Нельзя «вестись» на предложения работы сомнительного характера с высоким заработком! Если человек соглашается на такую работу, он становиться соучастником преступления по сбыту наркотических средств!

Уголовно наказуемыми деяниями являются: приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств (ст. 228 УК РФ); их незаконное производство, сбыт или пересылка, в том числе с использованием сети «Интернет» (ст. 228.1 УК РФ); нарушение правил оборота (ст. 228.2 УК РФ); склонение к потреблению (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование (ст. 231 УК РФ).

Наказания по этой категории преступлений назначаются, как за особо-тяжкие преступления — более 10 лет лишения свободы. А за сбыт наркотиков в особо крупных размерах можно получить 20 лет колонии и даже пожизненное лишение свободы.

У граждан, которые поддаются соблазну на такую работу бытует мнение, что эта преступность является теневой (латентной). Между тем, правоохранительным органам давно известны все схемы распространения. Граждан, взявшихся за такую работу, отслеживают и задерживают.

Поэтому, вместо того, чтобы поддаться на искушение такой работы, лучше выполнить свой гражданский долг и сообщить о таких «работодателях» в правоохранительные органы.

Для подростков, желающих иметь легальный заработок, необходимо обращаться в ГКУ PC (Я) «Центр занятости населения PC (Я)» по номеру 8-4112-319-239 либо написать на адрес электронной почты Yakutia@sakhaczn.ru. Сотрудники указанного учреждения дадут консультацию и подберут соответствующую работу подростку. В случае нарушения трудовых прав и неоказания помощи несовершеннолетним последний также вправе обратиться в органы прокуратуры республики.

По вопросам летней занятости подростков и молодежи необходимо обращаться по телефонам: 8- 967-929-06-36, 8-961-868-30-16 либо на адрес электронной почты: keski.ly@bk.ru.