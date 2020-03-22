26 иностранцев, прибывших в выходные, помещены в обсерватор

Все граждане, которые посетили зарубежные страны в последние две недели, обязаны самоизолироваться

Важнейшим способом противодействия распространению коронавируса на территории Якутии остается режим самоизоляции для всех граждан,которые прибыли в наш регион после пребывания в зарубежных странах в последние 14 дней.Режим самоизоляции начинается с первого дня их прибытия в Россию и продолжается 14 дней.

«Самоизоляция для этих людей является обязательной. Это значит — они должны в течение соответствующих дней жить в квартире или доме одни, не выходить на улицу, не контактировать с другими людьми. При этом, наблюдение в обсерваторе является для всех более надежным и удобным вариантом. Поскольку, проживая в одном помещении со своими близкими, самоизолированные лица подвергают своих родных риску, а покидая свое жилье потенциально опасны для каждого человека”, — подчеркнула Ольга БАЛАБКИНА, руководитель оперативного штаба, заместитель председателя правительства РС(Я).

Ольга Балабкина сообщила, что согласно решению главы РС(Я) Айсена НИКОЛАЕВА, все работодатели с 23 марта будут обязаны отстранить от работы тех сотрудников, которые приехали из зарубежной страны в течение последних 14 дней.

21-22 марта сотрудники санитарно-карантинного пункта в аэропорту Якутска встретили 16 внутрироссийских авиарейсов из Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Иркутска, проверили более 2000 прибывших граждан. Из них 92 человека прилетели в Якутск из зарубежных стран, им выданы предписания по самоизоляции. Прибыло 26 иностранцев, из них 11 человек помещены в обсерватор. Об этом сообщила Маргарита ИГНАТЬЕВА, главный санитарный врач по РС(Я).

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За последние сутки новых заболевших коронавирусной инфекцией в Якутии не зарегистрировано. 7 человек, у которых вирус был выявлен ранее, получают медицинскую помощь. Они находятся в инфекционной больнице в Якутске, состояние у больных стабильное, тяжелых случаев нет.

В настоящий момент установлен круг близких контактов заболевших лиц. Контактные граждане также находятся под медицинским наблюдением, они самоизолированы дома или помещены в обсерватор.