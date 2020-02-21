26 и 27 февраля в Якутске планируется ограничение водоснабжения

С 12:00 до 14:00 26 февраля 2020 года в связи с ремонтными работами АО «Теплоэнергия» будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: жилой дом №113/1 по улице Чернышевского, магазин «Амсай»(ул. Чернышевского).

С 10:00 до 12:00 27 февраля 2020 года в связи с ремонтными работами АО «Теплоэнергия» будет ограничена подача холодного водоснабжения. Под отключение попадают: Якутский автодорожный техникум, Якутдорстрой, Конная полиция (Билибина, 2), 5 отряд ФПС по РС(Я) (Билибина, 48/4), Росгвардия (Вилюйский тракт 5км), детский дом «Берегиня», СОШ №18, школа-интернат №34, Геотехнология, спорткомплекс «Тандем», санаторий «Чебдик», частный сектор по улицам Сосновая, Винокурова, Бекетова, Вилюйский тракт 4, 5, 6 км, 3 сосны, Сергеляхское шоссе 12, 13 км, жилые дома № 6/1, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 13, 16, 17, 17/1, 17/2, 17/3, 18, 19, 19/1, 19/2, 19/3, 20, 21/1, 22, 24, 25, 25/1, 27, 27/2, 28, 29, 31, 31/1, 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 35/4, 36, 36/1, 36/2, 37/1, 39, 39/1, 40, 41, 41/1, 42, 42/1, 42/2, 42/3, 42/4, 42/5, 42/6, 42/7, 43, 43/1, 44, 45, 45/1, 46, 46/1, 46/2, 46/3, 46/4, 47, 47/1, 48, 48/1, 48/2, 48/3, 48/4, 50, жилой дом №4 по улице 3 сосны, жилой дом №1 по 13 км. Сергеляхского шоссе, жилые дома по 5 км. Вилюйского тракта, Борисовка 3, жилые дома с №57 по №61 (в том числе с дробями) по улице Ильменская, котельная «Сосновый бор».