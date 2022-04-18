26 апреля состоится «Прямая линия» с Главой Якутии Айсеном Николаевым»

«Прямая линия» с Айсеном Николаевым «Столетний путь Республики» состоится накануне Дня Республики Саха (Якутия), 26 апреля. Начало трансляции в 19:00 часов по якутскому времени.

Трансляция пройдёт на телеканалах «НВК Саха», «Якутия 24» и радио «Тэтим», на телеканале «Россия 24» и радиоканале «Радио России», а также на RuTube, в социальных сетях Главы Якутии в ВКонтакте и Одноклассники.

Айсен Николаев ответит на интересующие якутян вопросы, обсудит актуальные для республики темы, выскажет своё мнение по стратегическим направлениям развития Якутии.

Отправляйте свой вопрос на сайт Столетия Республики 100yakutia.ru, чат-бот в Telegram @voprosGlaveYakutii_bot, а также личным сообщением в аккаунт Главы в ВКонтакте.

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