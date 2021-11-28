28.11.2021
15:34
262

Коронавирус

256 новых заболевших. Статистика коронавируса от Оперштаба Якутии

На 28.11.2021 г. выявлено 256 новых случаев коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 117 случаев,

— Алданский, Мирнинский районы по 16 случаев,

— Нерюнгринский район — 13 случаев,

— Мегино-Кангаласский район — 10 случаев,

— Амгинский, Ленский, Олекминский районы по 9 случаев,

— Намский район — 7 случаев,

— Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,

— Вилюйский район — 4 случая,

— Булунский, Верхневилюйский, Хангаласский, Чурапчинский район — по 3 случая,

— Верхоянский, Среднеколымский, Усть-Янский районы по 2 случая,

— Жиганский, Момский, Сунтарский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 4 678 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 712 913 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб Якутии
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх