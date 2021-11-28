Коронавирус
256 новых заболевших. Статистика коронавируса от Оперштаба Якутии
На 28.11.2021 г. выявлено 256 новых случаев коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 117 случаев,
— Алданский, Мирнинский районы по 16 случаев,
— Нерюнгринский район — 13 случаев,
— Мегино-Кангаласский район — 10 случаев,
— Амгинский, Ленский, Олекминский районы по 9 случаев,
— Намский район — 7 случаев,
— Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 5 случаев,
— Вилюйский район — 4 случая,
— Булунский, Верхневилюйский, Хангаласский, Чурапчинский район — по 3 случая,
— Верхоянский, Среднеколымский, Усть-Янский районы по 2 случая,
— Жиганский, Момский, Сунтарский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 4 678 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 712 913 тестов.
+7 (999) 174-67-82