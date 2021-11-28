256 новых заболевших. Статистика коронавируса от Оперштаба Якутии

На 28.11.2021 г. выявлено 256 новых случаев коронавирусной инфекции: — г. Якутск – 117 случаев, — Алданский, Мирнинский районы по 16 случаев, — Нерюнгринский район — 13 случаев, — Мегино-Кангаласский район — 10 случаев, — Амгинский, Ленский, Олекминский районы по 9 случаев, — Намский район — 7 случаев, — Горный, Кобяйский, Нюрбинский, Томпонский, Усть-Алданский районы по 5 случаев, — Вилюйский район — 4 случая, — Булунский, Верхневилюйский, Хангаласский, Чурапчинский район — по 3 случая, — Верхоянский, Среднеколымский, Усть-Янский районы по 2 случая, — Жиганский, Момский, Сунтарский районы по 1 случаю. За сутки лабораториями республики проведено 4 678 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 712 913 тестов.

Фото: SAKHALIFE.RU Источник: Оперштаб Якутии

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