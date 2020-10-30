254 млн рублей получит Якутия на борьбу с коронавирусом

По состоянию на 30 октября эпидемиологическая ситуация на территории Якутии остаётся напряженной. За последние сутки зарегистрировано 189 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 33 случая, связаны с носителями инфекции. В Якутске выявлено 105 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сегодня сообщила вице-премьер Правительства Якутии, заместитель руководителя Республиканского оперштаба Ольга БАЛАБКИНА.

На сегодняшний день на особом контроле Республиканского оперативного штаба находятся Алданский, Жиганский, Мирнинский, Намский, Нюрбинский районы. Ольга Валерьевна отметила, что для разрешения сложившейся в этих районах непростой эпидситуации должна быть выстроена скоординированная работа медицинских организаций и органов местного самоуправления.

Вице-премьер также анонсировала, что сегодня к вечеру будет подписан новый Указ Главы Якутии Айсена Николаева о принятии соответствующих ограничительных мер на территории региона. «Соблюдение масочного режима, социального дистанцирования, принятие мер, направленных на защиту жизни и здоровья старшего поколения будут по-прежнему оставаться в приоритете у органов государственной власти», — подчеркнула Балабкина.

Якутия из федерального бюджета дополнительно получит 254 млн рублей, из которых 217,5 млн рублей будут направлены на борьбу с новой коронавирусной инфекцией, 36,5 млн рублей на обеспечение лекарственными препаратами амбулаторных больных.

Лаборатории республики, несмотря на ряд сложностей, возникающих из-за поломки и выхода из строя медицинского оборудования, продолжают проводить около 6 тысяч исследований на коронавирусную инфекцию.

Вице-премьер Ольга Балабкина, учитывая, что впереди выходные дни обратилась к жителям республики не расширять круг контактов, соблюдать все санитарно-противоэпидемиологические меры, чтобы не допустить увеличения нагрузки на систему здравоохранения, медицинских учреждений и на врачей, ежеминутно борющихся с опасным заболеванием на передовой.