250 волонтеров примут участие на VIII Спортивных играх народов Якутии

До начала соревнований остался один день.

До начала VIII Спортивных игр народов Якутии остался один день. Игры стартуют уже завтра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Сегодня там на центральной площади прошло чествование 250 волонтеров спортивного действа.

«Каждый год в нашей республике проходят масштабные мероприятия высокого класса, будь то ысыах, спортивные мероприятия, чемпионаты, конкурсы в сфере культуры и искусства. В организации всех этих событий нам неоценимую помощь оказывает молодежь Якутии, волонтеры. Спасибо вам за вашу активность», — поприветствовал молодых людей заместитель председателя правительства Сергей Местников.

Волонтерам, среди которых основная часть из Усть-Алданского улуса, предстоит за дни проведения игр провести большую работу по сопровождению участников и гостей спортивных соревнований. По словам Местникова, на играх ожидается приезд примерно 20 тысяч людей. Также перед волонтерами Спортивных игр выступил глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

«Благодарю за ваше решение принять участие на самых крупных спортивных соревнованиях Якутии в качестве волонтеров. Уверен, ваш сердечный порыв окупится сполна. Добро всегда воздается добром», — сказал руководитель муниципального образования.

Он также напомнил, что первые Спортивные игры народов Якутии прошли в 1996 году именно в Борогонцах. С того раза, как заметил Алексей Федотов, в поселке сохранилась чаша для огня.

Кроме того, во время чествования волонтеры получили комплекты со всем необходимым для работы, также их поздравили с музыкальными номерами Кэрэчээнэ Туприна и Дуолан Бочкарев.