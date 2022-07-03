03.07.2022
22:41
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Общество

250 волонтеров примут участие на VIII Спортивных играх народов Якутии

До начала соревнований остался один день.

До начала VIII Спортивных игр народов Якутии остался один день. Игры стартуют уже завтра в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса. Сегодня там на центральной площади прошло чествование 250 волонтеров спортивного действа.

«Каждый год в нашей республике проходят масштабные мероприятия высокого класса, будь то ысыах, спортивные мероприятия, чемпионаты, конкурсы в сфере культуры и искусства. В организации всех этих событий нам неоценимую помощь оказывает молодежь Якутии, волонтеры. Спасибо вам за вашу активность», — поприветствовал молодых людей заместитель председателя правительства Сергей Местников.

Волонтерам, среди которых основная часть из Усть-Алданского улуса, предстоит за дни проведения игр провести большую работу по сопровождению участников и гостей спортивных соревнований. По словам Местникова, на играх ожидается приезд примерно 20 тысяч людей. Также перед волонтерами Спортивных игр выступил глава Усть-Алданского улуса Алексей Федотов.

«Благодарю за ваше решение принять участие на самых крупных спортивных соревнованиях Якутии в качестве волонтеров. Уверен, ваш сердечный порыв окупится сполна. Добро всегда воздается добром», — сказал руководитель муниципального образования.

Он также напомнил, что первые Спортивные игры народов Якутии прошли в 1996 году именно в Борогонцах. С того раза, как заметил Алексей Федотов, в поселке сохранилась чаша для огня.

Кроме того, во время чествования волонтеры получили комплекты со всем необходимым для работы, также их поздравили с музыкальными номерами Кэрэчээнэ Туприна и Дуолан Бочкарев.

Фото: Мария Васильева, ЯСИА
Источник: ЯСИА

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