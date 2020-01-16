25 января в Якутске начнется электронная запись в первый класс

Прием заявлений первые классы на 2020-2021 учебный год в Якутске будет осуществляться через портал образовательных услуг www.edu.e-yakutia.ru и пройдет в два этапа.

Первый этап приема заявлений начнется 25 января 2020 года c 9 часов 00 минут по местному времени в 20 муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа «город Якутск»: МОБУ СОШ № 1, МОБУ НПСОШ № 2, МОБУ СОШ № 3, МОБУ СОШ № 5 имени Н.О. Кривошапкина, МОБУ ООШ № 6, МОБУ СОШ № 7, МОБУ «Городская классическая гимназия», МОБУ СОШ № 9 им. М.И. Кершенгольца, МОБУ СОШ № 10 им. Д.Г. Новопашина, МОБУ СОШ № 12, МОБУ СОШ № 13, МАОУ «Саха политехнический лицей», МОБУ СОШ № 15, МОБУ СОШ № 16, МОБУ СОШ № 17, МОБУ «Якутская городская национальная гимназия» имени А.Г. и Н.К. Чиряевых», МОБУ «Саха гимназия», МОБУ СОШ № 31, МОБУ СОШ № 33 им. Л.А. Колосовой и МОБУ «Саха-корейская СОШ».

С 1 февраля 2020 года в 9 часов 00 минут по местному времени через портал образовательных услуг Республики Саха (Якутия) www.edu.e-yakutia.ru заявления в 1 класс начнут принимать остальные 23 муниципальных общеобразовательных учреждения: МОБУ ООШ № 18, МОБУ СОШ № 19, МОБУ СОШ № 20 им. Героя Советского Союза Ф К Попова, МОБУ СОШ № 21, МАОУ СОШ № 23 имени В.И. Малышкина, МОБУ СОШ № 24 им. С.И. Климакова, МОБУ СОШ № 25, МОБУ СОШ № 26, МОБУ СОШ № 27, МОБУ СОШ № 29, МОБУ СОШ № 30 им. В.И.Кузьмина, МОБУ СОШ № 32, МОБУ СОШ № 35, МОБУ НОШ № 36 «Надежда», МОБУ СОШ № 38, МОБУ НГ «Айыы Кыьата», МОБУ Мархинская СОШ № 1, МОБУ Мархинская СОШ № 2, МОБУ Кангаласская СОШ им. П.С. Хромова, МОБУ Табагинская СОШ, МОБУ Тулагинская СОШ имени П.И. Кочнева, МОБУ Хатасская СОШ им. П.Н. и Н.Е. Самсоновых и МОБУ Маганская СОШ.

Также с 1 февраля 2020 года с заявлением о приеме в первый класс можно обратиться лично в школу.

Запись осуществляется самостоятельно через портал образовательных услуг республики Саха (Якутия) www.edu.e-yakutia.ru (через любое устройство с выходом в интернет).

Для входа в личный кабинет вам необходимо иметь подтвержденную учетную запись на портале Госуслуг. Инструкция по подаче электронного заявления доступна на сайте управления образования г. Якутска yaguo.ru и на образовательном портале www.edu.e-yakutia.ru .

После подачи заявления на портале образовательных услуг Республики Саха (Якутия) www.edu.e-yakutia.ru, родители (законные представители) ребенка будут приглашены в школу для подтверждения данных электронного заявления по указанному вами способу связи. Информация о приглашении также размещается на сайте школы.

При выявлении несоответствия данных электронного заявления с оригиналами документов в приеме заявления будет отказано. Данные должны быть предоставлены без ошибок, как указано в документах заявителя!

ВАЖНО ЗНАТЬ: до 1 июля 2020 г. прием в 1 классы ведется строго по регистрации места жительства ребенка. Подробная информация по территориальному закреплению к школам размещена на сайте управления образования г. Якутска, во вкладке «О приеме заявлений в 1 класс» (по ссылке).

Также в дни приема заявлений будут функционировать телефоны горячей линии:

· техническая поддержка 42-30-07, 42-31-12,

· отдел мониторинга и качества образования 40-88-80, 34-35-17.

В этом году возможность задать вопрос по порядку предоставления услуги по записи в 1 класс в дни начала приема электронных заявлений сотрудникам управления образования г. Якутска будет организована во всех офисах центра «Мои Документы», за исключением офиса по адресу ул. Ярославского, д. 37.

В случае отсутствия технических возможностей подачи электронного заявления, родители могут воспользоваться гостевыми компьютерами для самостоятельного оформления заявлений в офисах центра «Мои Документы» (без получения консультаций специалистов) согласно режиму работы офисов центра по субботам: с 9:00 до 13:00.

Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 1 класс начинается с 1 июля 2020 года.

По вопросам приема в первый класс родители (законные представители) могут обращаться в отдел мониторинга и качества образования МКУ «Управление образования» ГО «город Якутск» по адресу:

677000, г. Якутск, пр. Ленина, 15, каб. 205А,

Контактный телефон: 34-35-17, 40-88-80.

Прием граждан осуществляется по дням: понедельник, вторник, четверг с 14.00 до 18.00 ч.

