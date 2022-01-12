12.01.2022
12:42
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Общество
25 якутян остаются в Казахстане
На сегодняшний день 34 якутянина вернулись из Казахстана в Россию рейсами военно-транспортной авиации Минобороны России. Ещё 25 якутян остаются в Казахстане, из них 11 туристов. Все якутяне находятся в безопасности, планируют вернуться на родину регулярными рейсами, сообщает министерство по внешним связям и делам народов Якутии.
По информации информагентств, ситуация в Казахстане стабилизировалась. Восстановлено железнодорожное сообщение между городами, аэропорты столицы и других городов, кроме Алматы, уже работают в штатном режиме. В Алматы продолжаются восстановительные работы в аэропорту, постепенно возвращаются к работе банки, магазины, общественный транспорт.
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