На сегодняшний день 34 якутянина вернулись из Казахстана в Россию рейсами военно-транспортной авиации Минобороны России. Ещё 25 якутян остаются в Казахстане, из них 11 туристов. Все якутяне находятся в безопасности, планируют вернуться на родину регулярными рейсами, сообщает министерство по внешним связям и делам народов Якутии.

По информации информагентств, ситуация в Казахстане стабилизировалась. Восстановлено железнодорожное сообщение между городами, аэропорты столицы и других городов, кроме Алматы, уже работают в штатном режиме. В Алматы продолжаются восстановительные работы в аэропорту, постепенно возвращаются к работе банки, магазины, общественный транспорт.