10.11.2022
19:47
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Красота & Здоровье

— 25%: Скидка на букеты от «Зеленого рая»

Комплименты любимой — каждый день!

Цветы в жизни человека занимают место, где проявляются самые прекрасные эмоции! Эмоции радости, тепла, нежности и, конечно же, самого высшего чувства на земле — любви! Выразите свою любовь и уважение к человеку красивым букетом от салона «Зелёный Рай»: наши специалисты оперативно с творчеством соберут желаемую композицию с особым вниманием к вашим пожеланиям и при необходимости доставят их в нужный адрес в указанное время.

Творите и вдохновляйтесь вместе с нами, украшая жизнь ваших близких, любимых самыми красивыми и свежими букетами-комплиментами всего за 1000 руб. с 25% скидкой!

Источник: На правах рекламы.

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