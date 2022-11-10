10.11.2022
19:47
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Красота & Здоровье
— 25%: Скидка на букеты от «Зеленого рая»
Комплименты любимой — каждый день!
Цветы в жизни человека занимают место, где проявляются самые прекрасные эмоции! Эмоции радости, тепла, нежности и, конечно же, самого высшего чувства на земле — любви! Выразите свою любовь и уважение к человеку красивым букетом от салона «Зелёный Рай»: наши специалисты оперативно с творчеством соберут желаемую композицию с особым вниманием к вашим пожеланиям и при необходимости доставят их в нужный адрес в указанное время.
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+7 (999) 174-67-82
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