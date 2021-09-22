25 сентября – только SUPER-хиты

25 сентября в 17.00ч. Государственный цирк Якутии приглашает жителей и гостей столицы на яркое музыкальное событие этой осени – эстрадно-цирковой концерт «Золотые хиты», который станет настоящим ностальгическим сюрпризом и музыкальным фейерверком!

Только SUPER-хиты в исполнении: Сахаи, Сахамина и Розалины Файрушиной, Олимпии, Петра Кулаковского, Наталии Бриз и Алексея Солдатова.

Ведущий концерта — неподражаемый Евгений Прокопьев.

В этот вечер вы не только насладитесь легендарными песнями 80-х, 90-х, 2000-х годов, но и увидите долгожданные выступления замечательных артистов и балета цирка.

Это будет незабываемо!

Возрастное ограничение: 6+

Дата: 25 сентября 2021г.

Начало: 17:00 ч.

Стоимость билета: 800, 1000, 1200 руб.

Справки по телефону: 735-537, 42-95-68

Место проведения: Манеж Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых.

Все мероприятия проходят с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).