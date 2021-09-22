25 сентября – только SUPER-хиты
25 сентября в 17.00ч. Государственный цирк Якутии приглашает жителей и гостей столицы на яркое музыкальное событие этой осени – эстрадно-цирковой концерт «Золотые хиты», который станет настоящим ностальгическим сюрпризом и музыкальным фейерверком!
Только SUPER-хиты в исполнении: Сахаи, Сахамина и Розалины Файрушиной, Олимпии, Петра Кулаковского, Наталии Бриз и Алексея Солдатова.
Ведущий концерта — неподражаемый Евгений Прокопьев.
В этот вечер вы не только насладитесь легендарными песнями 80-х, 90-х, 2000-х годов, но и увидите долгожданные выступления замечательных артистов и балета цирка.
Это будет незабываемо!
Возрастное ограничение: 6+
Дата: 25 сентября 2021г.
Начало: 17:00 ч.
Стоимость билета: 800, 1000, 1200 руб.
Справки по телефону: 735-537, 42-95-68
Место проведения: Манеж Государственного цирка Якутии им. Марфы и Сергея Расторгуевых.
Все мероприятия проходят с соблюдением мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
+7 (999) 174-67-82