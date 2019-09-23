25 сентября определится судьба площади Ленина

25 сентября состоится финал Открытого всероссийского конкурса на создание концепции главной площади столицы Республики Саха (Якутия). На нем определится облик площади В.И. Ленина.

За день до финала, во вторник, 24 сентября, состоятся экспертная дискуссия и мастер-классы от известных российских архитекторов, приехавших в Якутск представлять свои концепции площади имени Ленина. Они ориентированы и для тех, кто профессионально связан с градостроительством, архитектурой, ландшафтным дизайном и урбанистикой, и для тех, кто еще только изучает профильные специальности.

25 сентября, в 15.00 часов в Историческом парке «Россия — Моя история» пройдет заседание жюри под председательством главы Якутии Айсена Николаева, на котором и определится победитель конкурса.

Напомним, что из 25 заявок в финал вышли трое участников: консорциум ТУЙМААДА (ТПО «Резерв», Москва: «Якутпроект», Якутск, «ЛСТК-Проект», Якутск); консорциум под лидерством BAZA14, Якутск (Архитектурное бюро ASADOV, Москва, S4S/Architects, Казань) и консорциум «32 Мая» под лидерством Евгения Леонова, Москва (United Riga Architects SIA, Рига, Татьяна Корниенко, Москва, BM-projekts SIA, Рига, АПБ «Эркин», Якутск).

Обсуждение по выбору победителя пройдет в открытом формате с присутствием наблюдателей из числа местных экспертов, архитекторов, студентов Инженерно-технического института СВФУ имени М.К.Аммосова и представителей СМИ.

Конкурс проходит при поддержке Правительства Якутии, главы Республики Айсена Николаева, Окружной администрации города Якутска. Его инициаторами выступают Целевой фонд будущих поколений и Центр компетенций по развитию городской среды Республики Саха (Якутия) LetoYakutia.

Также в тот же вечер состоится открытие архитектурной выставки «ARCH EVENT 2019», приуроченной к 55-летию со дня основания Союза архитекторов Якутии, на которой горожане смогут ознакомиться с итогами крупных архитектурных конкурсов, проектами Благоустройства малых городов и сел, мероприятиями республиканского фестиваля.

Посетить мероприятие смогут все желающие после предварительной регистрации.

Регистрация на мероприятие по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5d83876743989600e14e26ac