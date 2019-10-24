25 октября – Единый информационный день в Якутске

В рамках Года добрососедства 25 октября во всех округах и пригородах Якутска пройдет Единый информационный день, во время которого горожане могут напрямую задать все волнующие вопросы представителям городских властей и ответственных структур.

В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с населением, коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.

Приглашаем всех горожан принять активное участие в Едином информационном дне и из первых рук получить необходимые сведения о деятельности городской администрации, внести свои инициативы, заявления и обращения.

Единый информационный день проводится ежемесячно в целях повышения информированности населения о деятельности окружной администрации города Якутска, создания условий для учета мнения жителей, расширения участия населения в планировании и реализации мероприятий социально-экономического развития городского округа. С населением встречаются представители окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий города.

ПЛАН-ГРАФИК

проведения Единого информационного дня

в городском округе «город Якутск»

25 октября 2019 года