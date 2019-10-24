25 октября – Единый информационный день в Якутске
В рамках Года добрососедства 25 октября во всех округах и пригородах Якутска пройдет Единый информационный день, во время которого горожане могут напрямую задать все волнующие вопросы представителям городских властей и ответственных структур.
В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с населением, коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.
Приглашаем всех горожан принять активное участие в Едином информационном дне и из первых рук получить необходимые сведения о деятельности городской администрации, внести свои инициативы, заявления и обращения.
Единый информационный день проводится ежемесячно в целях повышения информированности населения о деятельности окружной администрации города Якутска, создания условий для учета мнения жителей, расширения участия населения в планировании и реализации мероприятий социально-экономического развития городского округа. С населением встречаются представители окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий города.
ПЛАН-ГРАФИК
проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск»
25 октября 2019 года
|№
|Наименование территориального органа управления
|Место проведения (наименование, адрес)
|Время проведения
|Управление Автодорожного округа
|Управа Автодорожного округа, пр. Ленина, д. 52, 2 этаж (Актовый зал)
|11.00
|Управление Гагаринского округа
|Управа Гагаринского округа, ул. Можайского, д. 13/3Г корпус 1 на тему «Фонд капитального ремонта»
|17.00
|Управление Губинского округа
|Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия) ул. Дзержинского 10
|10.00
|Управление Октябрьского округа
|Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) пр. Ленина, д. 40 (Исторический зал), вход со стороны пр.Ленина
|10.00
|Управление Промышленного округа
|Управа Промышленного округа ул. 50лет Советской Армии, д.33 (Актовый зал)
|11.00
|Управление Сайсарского округа
|Институт мерзлотоведения СО РАН ул. Мерзлотная д. 36
|12.00
|Управление Строительного округа
|Управа Строительного округа, ул. Клары Цеткин, д. 2 (Актовый зал) на тему «Социальная поддержка граждан»
|14.00
|Управление Центрального округа
|Управа Центрального округа адрес: ул. Ярославского, 17
|11.00
|Управление Администрации мкр. Кангалассы
|ДК «Горняк», микрорайон Кангалассы, ул. Ленина, д. 5
|11.00
|Управление Администрации с. Маган
|Здание библиотеки «Библиополе» с.Маган, ул. Алымова д.3
|14.00
|Управление Администрации мкр. Марха
|Администрация мкр. Марха мкр. Марха, ул. О.Кошевого, 67А (Актовый зал) на тему «Обращение с твердыми бытовыми отходами»
|17.00
|Управление Администрации мкр. Пригородный
|ДК «Надежда», с. Пригородный, ул. Совхозная, д. 27 на тему «Улучшение жилищных условий граждан»
|15.00
|Управление Администрации с. Табага
|Администрация села Табага, ул. Комсомольская, 20/2
|11.00
|Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега
|Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой с. Тулагино, ул. Первомайская, д.2
|10.00
|Управление Администрации Хатасского наслега
|Администрация наслега Хатассы, с. Хатассы, ул. Совхозная,35/1
|10.00
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