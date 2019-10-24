24.10.2019
11:39
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Якутск

25 октября – Единый информационный день в Якутске

В рамках Года добрососедства 25 октября во всех округах и пригородах Якутска пройдет Единый информационный день, во время которого горожане могут напрямую задать все волнующие вопросы представителям городских властей и ответственных структур.

В этот день представители муниципальной власти проведут встречи с населением, коллективами предприятий и организаций, ответят на все интересующие вопросы, дадут консультации и советы.

Приглашаем всех горожан принять активное участие в Едином информационном дне и из первых рук получить необходимые сведения о деятельности городской администрации, внести свои инициативы, заявления и обращения.

Единый информационный день проводится ежемесячно в целях повышения информированности населения о деятельности окружной администрации города Якутска, создания условий для учета мнения жителей, расширения участия населения в планировании и реализации мероприятий социально-экономического развития городского округа. С населением встречаются представители окружной администрации, депутаты Якутской городской Думы, руководители структурных подразделений и муниципальных предприятий города.

ПЛАН-ГРАФИК
проведения Единого информационного дня
в городском округе «город Якутск»
25 октября 2019 года

Наименование территориального органа управления Место проведения (наименование, адрес) Время проведения
  Управление Автодорожного округа Управа Автодорожного округа, пр. Ленина, д. 52, 2 этаж (Актовый зал) 11.00
  Управление Гагаринского округа Управа Гагаринского округа, ул. Можайского, д. 13/3Г корпус 1 на тему «Фонд капитального ремонта» 17.00
  Управление Губинского округа Управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Саха (Якутия) ул. Дзержинского 10 10.00
  Управление Октябрьского округа Национальная библиотека Республики Саха (Якутия) пр. Ленина, д. 40 (Исторический зал), вход со стороны пр.Ленина 10.00
  Управление Промышленного округа Управа Промышленного округа ул. 50лет Советской Армии, д.33 (Актовый зал) 11.00
  Управление Сайсарского округа Институт мерзлотоведения СО РАН ул. Мерзлотная д. 36 12.00
  Управление Строительного округа Управа Строительного округа, ул. Клары Цеткин, д. 2 (Актовый зал) на тему «Социальная поддержка граждан» 14.00
  Управление Центрального округа Управа Центрального округа адрес: ул. Ярославского, 17 11.00
  Управление Администрации мкр. Кангалассы ДК «Горняк», микрорайон Кангалассы, ул. Ленина, д. 5 11.00
  Управление Администрации с. Маган Здание библиотеки «Библиополе» с.Маган, ул. Алымова д.3 14.00
  Управление Администрации мкр. Марха Администрация мкр. Марха мкр. Марха, ул. О.Кошевого, 67А (Актовый зал) на тему «Обращение с твердыми бытовыми отходами» 17.00
  Управление Администрации мкр. Пригородный ДК «Надежда», с. Пригородный, ул. Совхозная, д. 27 на тему «Улучшение жилищных условий граждан» 15.00
  Управление Администрации с. Табага Администрация села Табага, ул. Комсомольская, 20/2 11.00
  Управление Администрации Тулагино-Кильдямского наслега Центр культуры им. М.П. Обутовой-Эверстовой с. Тулагино, ул. Первомайская, д.2 10.00
  Управление Администрации Хатасского наслега Администрация наслега Хатассы, с. Хатассы, ул. Совхозная,35/1 10.00
Фото: Якутск.рф
Источник: Якутск.рф
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