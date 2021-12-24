25 молодых ученых Якутии получили вознаграждение от республики

Завершается Год науки и технологий в Российской Федерации на территории Республики Саха (Якутия). В рамках объявленного года сотрудниками Министерства образования и науки РС (Я) проделана большая работа по продвижению и развитию науки в республике. Так, в декабре 2020 года принята и утверждена государственная программа Республики Саха (Якутия) «Научно-технологическое развитие Республики Саха (Якутия) на 2020 — 2024 годы». Целью программы является реализация роли науки как надотраслевого ресурса экономики и движущей производительной силы социально-экономического развития.

В рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» создан межрегиональный научно-образовательный центр «Север: территория устойчивого развития». Основные направления деятельности НОЦ: рациональное природопользование в криолитозоне; биотехнологии, медицина и здравоохранение в Арктике; новые материалы и технологии хозяйственной деятельности в криолитозоне; технологии обеспечения социальной стабильности в Арктике. Стоит отметить, что деятельность центра поддерживают регионы-партнеры НОЦ — Камчатский край, Магаданская область, Сахалинская области, Чукотский автономный округ.

Сотрудники учреждений науки и профессорско-преподавательский состав образовательных организаций высшего профессионального образования республики активно принимали участие в мероприятиях Плана основных мероприятий по проведению в Российской Федерации Года науки и технологий, в том числе в проекте «Наука рядом», мультимедийном проекте «100 вопросов ученому», просветительской акции «На острие науки» и других мероприятиях.

Руководством республики осуществляется государственная поддержка молодых ученых, так в соответствии с указом Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева от 22 ноября 1994 г. №921 «О Государственной поддержке подготовки молодых научных кадров» за защиту докторских или кандидатских диссертаций предоставляется единовременное денежное вознаграждение. По итогам 2021 года сертификаты получили 25 ученых. За защиту докторской диссертации в размере 100 тысяч рубле, за защиту кандидатских диссертаций сертификаты в размере 40 000 тысяч рублей. Вместе с сертификатом молодым ученым вручен трехтомный многолетний научный труд «История Якутии». Издание адресовано научным работникам, преподавателям, студентам и всем интересующимся историей Якутии.