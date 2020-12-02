2,5 млн. свидетелей грандиозного модного события!

В прямом эфире 1 декабря на канале НВК «Саха» зрители увидели модный показ «Arctic fashion show-2020». На одном подиуме представили свои коллекции талантливые, молодые и известные, состоявшиеся дизайнеры и бренды.

Показ этого года посвящён традициям, культуре народов Арктики, а также актуальным вопросам её экологии. Организаторами проекта выступили ФГБОУ ВО «Арктический государственный институт культуры и искусств» совместно с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия).

Руководителем и идейным вдохновителем проекта является известный дизайнер, член союза дизайнеров России, преподаватель кафедры дизайна и ДПИ Народов Арктики АГИКИ Варвара Филиппова, продюсером — доцент кафедры культурологии и социально-культурной деятельности АГИКИ Василиса Тарасова.

Саргылана Игнатьева, ректор Арктического государственного института культуры и искусств: «По итогам прошедшего показа «Arctic fashion show» эмоции только положительные! Результаты впечатляют. В такой сложный период – время пандемии, мы решили провести онлайн-показ. Реализация проекта – заслуга наших коллег из Арктического государственного института культуры и искусств и Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии, которые совместно приложили большие усилия, и в результате проделанной работы зрители со всей России смогли увидеть показ. Я считаю, что это большое достижение. С учётом специфики онлайн-режима мы успешно реализовали свой проект.

Я довольна и тем, что наши коллеги Варвара Филиппова, Василиса Тарасова и наш выпускник – режиссёр показа Максим Едукин сформировали креативную команду и организовали слаженную работу профессионалов и молодых людей: видеографов, визажистов, стилистов, музыкантов.

Мы старались реализовать концептуальную основу показа – тема экологии, сбережения холода, экосистемы планеты, поскольку «Arctic fashion show» проходил в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии». Молодые и опытные дизайнеры со всей республики появились на этой площадке и за короткий срок показали результаты своей работы. Понравились идеи молодых дизайнеров, видно, что появляется новый почерк. В будущем мы планируем посвятить проект арктической моде, поэтому хотелось бы появления представителей коренных народов в нашем фэшн-шоу. Приятно удивили работы наших студентов, достаточно авангардные, передающие боль, тревогу от состояния экосистемы, опасности таяния льдов в Арктике.

«Arctic fashion show», как я считаю, претендует на то, чтобы стать образовательной площадкой, потому что привлекается молодёжь, а мастера-педагоги обучают их, то есть для студентов – это практико-ориентированный процесс обучения. В результате у них формируются профессиональные компетенции, что позволит им реализовать проекты подобного масштаба и коммерциализировать свой труд, творчество.

Обрадовало, что приняли участие юные дизайнеры из Анабарского, Чурапчинского, Таттинского улусов и города Якутска. Сам процесс организации показа высокой моды предполагает амбициозный настрой и инвестиционную привлекательность. Благо, у нас в республике есть люди, которые имеют желание поддержать подобные проекты, показывают позитивное восприятие мира, Красоты, Добра. Это один из показателей уровня культурного капитала региона.

У нас появились спонсоры, которые помогли продвинуть наш проект, а также благодаря сотрудничеству с Министерством предпринимательства, торговли и туризма Якутии «Arctic fashion show» начинает обретать известность. По данным НВК «Саха» зафиксировано 2,5 млн. просмотров. Это большой результат для имиджевой политики Республики Саха (Якутия) и нашего Арктического государственного института культуры и искусств».

Варвара Филиппова, руководитель проекта: «Я довольна результатами онлайн-показа «Arctic fashion show». Всё получилось, как мы задумывали. Картинка получилась эффектная, а показ смогли увидеть зрители не только из республики, но и со всех уголков мира. Наши модельеры заявили, насколько они талантливы и креативны. Через свои коллекции они доказали, что национальный костюм, как этнический код, может быть источником вдохновения не только для нас, но и для всего креативного сообщества мира. Главным трендом показа стала маска, как неотъемлемая часть в реалиях современного образа человека в целом. Это своего рода пропаганда ношения маски в любой ситуации!

В показе участвовал 21 модельер и три дизайнера украшений ручной работы. Моя коллекция тонко дополнилась ювелирными украшениями от «Сибиэм». Показан симбиоз ювелирных украшений и костюма, эти элементы являются взаимодополняющими и завершающими для создания образа.

Рада тому, что к нам присоединились участники из улусов со своими коллекциями. Очень яркая, привлекающая внимание, коллекция из Анабарского улуса «Долганочка». Юная участница, девятиклассница Любовь Сивцева, увлечена возрождением традиционных промыслов в создании костюма. Это очень радует, что молодёжь не забывает свой культурный код.

Кроме того, для «Arctic fashion show» якутской группой «URAAN» была написана эксклюзивная, авторская музыка, что придало показу совершенную уникальность.

На следующий год планируем расширяться, чтобы к нам присоединились все арктические регионы. По итогам трансляции фэшн-шоу была проведена онлайн-конференция с менеджером по работе с дизайнерами Палаты моды РФ Дианой Кильчуриной и заслуженным, почетным модельером Ириной Крутиковой, которые дали высокую оценку нашему показу, в частности, отметили оригинальное оформление подиума и высокий уровень коллекций. Совместная коллаборация Арктического государственного института культуры и искусств и Министерства предпринимательства, торговли и туризма Якутии не имеет примеров или аналогов в других регионах. Наш проект служит отличным примером развития фэшн-индустрии России. Работа с модельерами не заканчивается, будут проводиться фотосессии, уже поступили предложения о сотрудничестве, все эксклюзивно мы будем публиковать на нашей официальной странице Инстаграм @arcticfashionshow_ykt».

Василиса Тарасова, продюсер проекта: «Этот проект мы реализуем уже второй год и, безусловно, показ 2020 года прошёл на высочайшем уровне, т.к. в нашей команде случилось пополнение из профессионалов и амбициозной, креативной молодёжи различных направлений. Как продюсер, который обязан организовать слаженную работу команды, могу сказать, что мы, конечно, сработались, каждый член нашей команды искренне переживал за проект и вкладывал все свои силы и душу в него. В такой сложный период нам удалось организовать показ с соблюдением всех эпидемиологических норм. Для института это большое продвижение, поскольку проект послужил площадкой для практики студентов и выпускников, которые стали состоявшимися специалистами. Таким образом, мы сконцентрировали людей, которые стремятся развиваться, а «Arctic fashion show» стал для них трамплином для дальнейшего развития и прокачки своих профессиональных навыков. Лично я спокойна за наше креативное будущее, зная, что молодое поколение готово расти и развиваться, и работать на 100% ради общей идеи и цели. Уверена, у проекта большое будущее, уже на следующий год мы планируем расширить его масштабы».