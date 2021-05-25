25 мая — День щитовидной железы

Ежегодно 25 мая отмечается всемирный День щитовидной железы. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с заболеваниями щитовидной железы, информировать всех и каждого о способах ранней профилактики, диагностики и медицинской помощи в этой сфере.

К сведению: в нашей республике на диспансерном наблюдении с патологией щитовидной железы состоит 10693 человека, зарегистрировано впервые – 1353 обращения.

О проблеме: щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи и синтезирует ряд важных гормонов. Гормоны щитовидной железы стимулируют обмен веществ, поддерживают работу головного мозга, сердца и мышц, а также работу опорно-двигательного аппарата, репродуктивной и иммунной систем. Поэтому заболевания щитовидной железы влекут за собой сбои в жизнедеятельности всего организма. Практически все патологии щитовидной железы начинаются незаметно и долгое время протекают без всяких симптомов.

О том, что нужно знать о заболеваниях щитовидной железы я попросила рассказать врача-эндокринолога эндокринологического диспансера Якутской республиканской клинической больницы Оксану ЗАХАРОВУ.

— Какие симптомы могут подсказать, что надо обратить внимание на щитовидную железу, Оксана Николаевна?

— Болезни щитовидной железы без врача распознать трудно.Если вы заметили дискомфорт, утолщение в переднем отделе шеи, зоб, нерегулярный менструальный цикл, учащенный пульс и сердцебиение, дрожь в руках, потливость, чувство жара или зябкости, стоит обратиться к эндокринологу. Поинтересуйтесь и семейной историей заболеваний щитовидной железы или аутоиммунных заболеваний.

— Почему заболевания щитовидки связывают с дефицитом йода?

— Потому что дефицит йода — причина 90% всех заболеваний щитовидной железы. А предупредить их довольно просто – нужно обеспечить человеку ежедневное поступление в организм необходимого количества йода (примерно 150-200 мкг в сутки).

— В каких продуктах его можно найти?

— Источниками йода в питании служат морепродукты: морская капуста, кальмары, печень трески, морская рыба, креветки. Небольшое количество йода мы получаем вместе с картофелем, луком, яблоками. К продуктам, которые специально обогащают йодом, относятся пищевая йодированная соль, молоко и молочные продукты (йогурт и сыр), продукты из зерна (хлеб и крупы).

— Что еще необходимо знать, чтобы защитить щитовидную железу?

— Кроме достаточного потребления йода здоровье щитовидной железы можно поддержать и другими приемами. Очень важно вести здоровый образ жизни. Надо отказаться от курения, сбалансированно, правильно питаться. И, что немаловажно, учиться справляться со стрессами. Все это поможет снизить вероятность заболеваний щитовидной железы.

— Заболевания щитовидной железы излечимы?

— На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев – предотвратимо!

Несмотря на свои крошечные размеры, щитовидка задает тон работы всему организму. Прислушайтесь к своему здоровью. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!