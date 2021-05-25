25.05.2021
15:30
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Красота & Здоровье

25 мая — День щитовидной железы

Ежегодно 25 мая отмечается всемирный День щитовидной железы. Цель этого дня – привлечь внимание общественности к проблемам, связанным с заболеваниями щитовидной железы, информировать всех и каждого о способах ранней профилактики, диагностики и медицинской помощи в этой сфере. 

К сведению: в нашей республике на диспансерном наблюдении с патологией щитовидной железы состоит 10693 человека, зарегистрировано впервые – 1353 обращения.

О проблеме: щитовидная железа располагается на передней поверхности шеи и синтезирует ряд важных гормонов. Гормоны щитовидной железы стимулируют обмен веществ, поддерживают работу головного мозга, сердца и мышц, а также работу опорно-двигательного аппарата, репродуктивной и иммунной систем. Поэтому заболевания щитовидной железы влекут за собой сбои в жизнедеятельности всего организма. Практически все патологии щитовидной железы начинаются незаметно и долгое время протекают без всяких симптомов. 

О том, что нужно знать о заболеваниях щитовидной железы я попросила рассказать врача-эндокринолога эндокринологического диспансера Якутской республиканской клинической больницы Оксану ЗАХАРОВУ.

— Какие симптомы могут подсказать, что надо обратить внимание на щитовидную железу, Оксана Николаевна?

— Болезни щитовидной железы без врача распознать трудно.Если вы заметили дискомфорт, утолщение в переднем отделе шеи, зоб, нерегулярный менструальный цикл, учащенный пульс и сердцебиение, дрожь в руках, потливость, чувство жара или зябкости, стоит обратиться к эндокринологу. Поинтересуйтесь и семейной историей заболеваний щитовидной железы или аутоиммунных заболеваний.

— Почему заболевания щитовидки связывают с дефицитом йода? 

— Потому что дефицит йода — причина 90% всех заболеваний щитовидной железы. А предупредить их довольно просто – нужно обеспечить человеку ежедневное поступление в организм необходимого количества йода (примерно 150-200 мкг в сутки). 

— В каких продуктах его можно найти?

— Источниками йода в питании служат морепродукты: морская капуста, кальмары, печень трески, морская рыба, креветки. Небольшое количество йода мы получаем вместе с картофелем, луком, яблоками. К продуктам, которые специально обогащают йодом, относятся пищевая йодированная соль, молоко и молочные продукты (йогурт и сыр), продукты из зерна (хлеб и крупы).

— Что еще необходимо знать, чтобы защитить щитовидную железу?

— Кроме достаточного потребления йода здоровье щитовидной железы можно поддержать и другими приемами. Очень важно вести здоровый образ жизни. Надо отказаться от курения, сбалансированно, правильно питаться. И, что немаловажно, учиться справляться со стрессами. Все это поможет снизить вероятность заболеваний щитовидной железы.

Заболевания щитовидной железы излечимы?

— На сегодняшний день подавляющее большинство заболеваний щитовидной железы излечимо, а в части случаев – предотвратимо!

Несмотря на свои крошечные размеры, щитовидка задает тон работы всему организму. Прислушайтесь к своему здоровью. Заботьтесь о себе и будьте здоровы!

Источник: Беседовала Зоя ИГНАТЬЕВА
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