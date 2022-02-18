25 марта в Якутске пройдет Стартап-тур-2022

На протяжении уже более 10 лет Фонд «Сколково» проводит Стартап-тур – мероприятие, направленное на поиски лучших технологических решений и популяризацию инновационного предпринимательства в регионах России. За это время он побывал в более чем 100 городах, а эксперты рассмотрели более 15 000 заявок на конкурс. В этом году Стартап-тур охватит 10 городов: в Якутске он состоится 25 марта.

Программа бесплатная абсолютно для всех участников и включает в себя пять основных частей: конференционную, конкурсную, образовательную, менторскую и онлайн-выставку.

Конференция будет посвящена обсуждению вопросов цифровизации и развития инновационной экосистемы. В ней примут участие представители местных органов власти, корпораций, институтов развития, сферы науки и образования, эксперты Фонда «Сколково». Предприниматели узнают, как получить гранты, где искать поддержку для своих проектов, как их улучшать, развивать и продвигать на новые рынки.

В рамках Стартап-тура традиционно пройдет конкурс, нацеленный на выявление перспективных технологических проектов по нескольким направлениям: информационные, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве, энергетические и индустриальные технологии (прием заявок до 11 марта).

Всем финалистам вручат приглашение на бесплатное участие в международной конференции StartupVillage 2022, которая пройдет в Москве 25 – 26 мая, а победитель конкурса станет обладателем 300 000 рублей. При этом в конкурсной программе тура, главное – не победа, а участие. Ведь у предпринимателей будет возможность получить обратную связь от членов жюри и полезные советы от менторов, которые проведут индивидуальную работу с конкурсантами.

Конкурс – хороший способ завести полезные профессиональные связи. Работы участников оценят ведущие представители инновационного бизнеса, инвестиционного сообщества, предприниматели, то есть потенциальные потребители, партнеры и спонсоры стартапов.

Общая менторская панель доступна всем желающим, независимо от участия в конкурсе. Если у вас есть идея или проект, зарегистрируйтесь на сайте https://startup-tour.ru/, 25 марта на Стартап-туре скажите волонтеру о том, что хотите принять участие в менторской сессии, и в указанное в программе время приходите, чтобы презентовать свой проект и получить экспертную обратную связь.

Образовательные треки Стартап-тура – mini MBA – позволят предпринимателям прокачать свои бизнес-навыки и вывести проект на новый уровень. Они появятся в личном кабинете после регистрации на сайте мероприятия в категории “стартап” и посвящены различным темам: от продвижения до особенностей защиты интеллектуальной собственности.

Заявку на бесплатное участие в Стартап-туре и конкурсной программе можно оставить на сайте:

https://startup-tour.ru/

Стартап-тур в Якутске пройдет при поддержке Правительства Республики Саха (Якутия), Министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС(Я) и ГАУ «Технопарк «Якутия».