25-летний юбилей Якутской городской больницы №2

1 ноября в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 25-летнего юбилея ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2». Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов посетил мероприятие и поздравил коллектив больницы и ее главного врача Саргылану Васильеву, которая по совместительству является депутатом и членом президиума Якутской городской Думы.

На мероприятии отметили, что основанная в 1997 году Якутская городская больница №2 сегодня является современным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением республики. Ее успех и популярность объясняется не только серьезной материально-технической базой, но и уникальными медицинскими кадрами. За эти годы ими были освоены новейшие медицинские технологии, внедрены современные методики диагностики, лечения и реабилитации, взращены перспективные молодые специалисты, на которых медицина возлагает большие надежды в настоящем и будущем.

В своей речи председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил вклад врачей, медицинских сестер, работников и ветеранов больницы в обеспечение сохранения и укрепления здоровья населения города Якутска.

«Благодаря вашей работе в нашем родном городе решаются масштабные задачи государственной важности: улучшаются демографические показатели и качество оказываемой медицинской помощи, снижается смертность. Современные медицинские технологии, уникальные методики диагностики и лечения, высокий уровень доступности и качества оказываемой медицинской помощи — все это вызывает уважение у коллег и доверие у пациентов», — сказал Альберт Семенов.

В завершение он вручил сотрудникам больницы Почетные грамоты Якутской городской Думы и Окружной администрации города Якутска.