01.11.2022
18:46
203

Праздники

25-летний юбилей Якутской городской больницы №2

1 ноября в Центре культуры и современного искусства им. Ю.А. Гагарина состоялось торжественное мероприятие по случаю празднования 25-летнего юбилея ГБУ РС(Я) «Якутская городская больница №2». Председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов посетил мероприятие и поздравил коллектив больницы и ее главного врача Саргылану Васильеву, которая по совместительству является депутатом и членом президиума Якутской городской Думы.

На мероприятии отметили, что основанная в 1997 году Якутская городская больница №2 сегодня является современным многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением республики. Ее успех и популярность объясняется не только серьезной материально-технической базой, но и уникальными медицинскими кадрами. За эти годы ими были освоены новейшие медицинские технологии, внедрены современные методики диагностики, лечения и реабилитации, взращены перспективные молодые специалисты, на которых медицина возлагает большие надежды в настоящем и будущем.

В своей речи председатель Якутской городской Думы Альберт Семенов отметил вклад врачей, медицинских сестер, работников и ветеранов больницы в обеспечение сохранения и укрепления здоровья населения города Якутска.

«Благодаря вашей работе в нашем родном городе решаются масштабные задачи государственной важности: улучшаются демографические показатели и качество оказываемой медицинской помощи, снижается смертность. Современные медицинские технологии, уникальные методики диагностики и лечения, высокий уровень доступности и качества оказываемой медицинской помощи — все это вызывает уважение у коллег и доверие у пациентов», — сказал Альберт Семенов.

В завершение он вручил сотрудникам больницы Почетные грамоты Якутской городской Думы и Окружной администрации города Якутска.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Якутской городской Думы
Один комментарий на «25-летний юбилей Якутской городской больницы №2»
  1. Александр 01.11.2022 19:27

    Скорее бы Smart поликлинику построили, а то 2 портовская больница «разбросана» по всему порту от кузьмина 30/2 до Гагарина (привокзальная территория аэропорта), это ещё не считая больницы в мархе…

    Ответить

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх