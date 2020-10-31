25 лет на страже живой природы Якутии

Ровно четверть века назад 31 октября 1995 года был создан Департамент биологических ресурсов Министерства охраны природы Республики Саха (Якутия), ныне ГБУ РС(Я) «Дирекция биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков».

Дирекция уже на протяжении 25 лет является одним из крупнейших структурных подразделений Минэкологии Якутии и выполняет важнейшие природоохранные задачи. Среди них ведение Красной книги Якутии, охрана особо охраняемых природных территорий регионального значения, учёт, мониторинг и воспроизводство численности охотничьих ресурсов на общедоступных охотничьих угодьях и связанные с этим надзорные функции, мониторинг и регулирование численности крупных хищников, наносящих ущерб охотничьим ресурсам и скотоводству.

Также дирекция успешно реализует такие широко известные проекты, как расселение овцебыков в арктической Якутии, «Медвежий патруль» совместно с WWF России и проекты с участием международных природоохранных организаций по реакклиматизации лесного бизона в Центральной Якутии и охране белого журавля – стерха. Совместно WWF России, Минэкологии Красноярского края, Институтом биологии СО РАН в Якутии ведутся усиленные работы по охране миграционных путей дикого северного оленя таймырской и лено-оленекской популяций.

За годы деятельности дирекция участвовала в совершенствовании нормативно-правовой базы в области охраны и регулирования использования биоресурсов, приведении нормативных правовых актов в соответствии с федеральным законодательством, а также в разработке подзаконных актов республики в области охраны животного мира и водных биоресурсов.

В структуре организации был создан зоопарк «Орто-Дойду», который впоследствии получил статус самостоятельного республиканского госучреждения, который успешно функционирует в области экологического воспитания подрастающего поколения и реабилитации животных. Учреждением проводились масштабные мероприятия по восстановлению подорванных ресурсов рыб. Совместно с Чернышевским рыбоводным заводом водоемы центральных и северных улусов зарыблялись сиговыми рыбами, осетром и кетой. По результатам работ сотрудников учреждения вышла в свет Красная книга Якутии «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды растений и грибов» и «Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды животных»», а также их обновленные тома и ряд других популярных изданий в области биоразнообразия Якутии.

Большой заслугой учреждения является сохранение и развитие кадрового потенциала в сфере охраны природы. В ходе проходившей административной реформы на базе Департамента биоресурсов были созданы специализированные структурные подразделения природоохранного направления: Специализированная инспекция по борьбе с браконьерством (ОСИБНИБ), Управление водных биоресурсов Минприроды РС(Я) и Госохотохрана Департамента охотничьего хозяйства.

Департамент биологических ресурсов за время работы перетерпел значительные изменения и в 2012 году был преобразован в Дирекцию. Обновленная, таким образом, дирекция биоресурсов, ООПТ и природных парков продолжает деятельность старейшего подразделения Минэкологии Якутии. Сегодня её работа направлена на сохранение и восстановление биологического разнообразия региона, а также упраление системой особо охраняемыми природными территориями регионального значения, масштабы и уникальность которой признаны на федеральном и международном уровнях.

Такой большой объем работ проводится благодаря поддержке органов государственной власти республики, эффективному сотрудничеству с научными учреждениями, муниципальными образованиями, природопользователями, образовательными учреждениями и общественными организациями, в том числе российскими и международными. Благодаря слаженной работе коллектива дирекции на протяжении 25 лет выполняются все поставленные государством задачи, реализуются программные мероприятия во благо сохранения и обогащения живой природы Якутии для будущих поколений.