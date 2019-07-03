25 команд прошли аккредитацию на Игры народов Якутии в Амге

В Амге начались соревнования VII Спортивных игр народов Якутии. Сейчас завершается аккредитация команд-участников. На данный момент ее прошли 25 команд в составе которых 1917 человек. Еще девять команд ждут в течение дня, сообщает ЯСИА.
Как сообщили ЯСИА в оргкомитете Игр, мандатную комиссию прошли 960 мужчин, 639 женщин, юношей 387, девушек 131. Уже начались первые состязания по волейболу, баскетболу и мини-футболу.
«В первую очередь спортсмены проходят медкомиссию, затем мандатную комиссию. Мы проверяем есть ли у них допуски, страховка, далее направляем их по видам спортивных игр. Они смотрят результаты их отборочных игр и наличие путевки. Только потом мы утверждаем спортсмена», — рассказала председатель мандатной комиссии Изумира Николаева.