25 команд прошли аккредитацию на Игры народов Якутии в Амге

В Амге начались соревнования VII Спортивных игр народов Якутии. Сейчас завершается аккредитация команд-участников. На данный момент ее прошли 25 команд в составе которых 1917 человек. Еще девять команд ждут в течение дня, сообщает ЯСИА.

Как сообщили ЯСИА в оргкомитете Игр, мандатную комиссию прошли 960 мужчин, 639 женщин, юношей 387, девушек 131. Уже начались первые состязания по волейболу, баскетболу и мини-футболу.