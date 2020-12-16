242 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Якутии

Сегодня, 16 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.

За сутки в регионе зарегистрировано 242 новых случая COVID-19, в т.ч. 53 носителя новой коронавирусной инфекции:

В Якутске — 92 случая. В Алданском социальном учреждении 45 случаев.

-Мирнинский и Нерюнгринский районы по 13 случаев;

-Вилюйский и Мегино-Кангаласский районы по 8 случаев;

-Амгинский район 7 случаев;

-Ленский район 6 случаев;

-Горный район 5 случаев;

-Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский и Олекминский районы по 4 случая;

-Сунтарский, Таттинский и Томпонский районы по 3 случая;

-Жиганский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 2 случая;

Аллаиховский, Булунский, Усть-Майский и Хангаласский районы по 1 случаю.



За сутки лабораториями республики проведено 2 570 исследование на коронавирусную инфекцию.

Всего с начала пандемии обработано 829 389 тестов.

За все время в республике зарегистрировано 23434 случая заболевания COVID-19.