242 новых случая заражения COVID-19 подтвердили в Якутии
Сегодня, 16 декабря, заместитель председателя правительства Ольга БАЛАБКИНА сообщила о текущей ситуации по новой коронавирусной инфекции в Якутии.
За сутки в регионе зарегистрировано 242 новых случая COVID-19, в т.ч. 53 носителя новой коронавирусной инфекции:
В Якутске — 92 случая. В Алданском социальном учреждении 45 случаев.
-Мирнинский и Нерюнгринский районы по 13 случаев;
-Вилюйский и Мегино-Кангаласский районы по 8 случаев;
-Амгинский район 7 случаев;
-Ленский район 6 случаев;
-Горный район 5 случаев;
-Верхневилюйский, Верхоянский, Намский, Нюрбинский и Олекминский районы по 4 случая;
-Сунтарский, Таттинский и Томпонский районы по 3 случая;
-Жиганский, Момский, Оймяконский, Оленекский, Усть-Алданский и Чурапчинский районы по 2 случая;
Аллаиховский, Булунский, Усть-Майский и Хангаласский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 2 570 исследование на коронавирусную инфекцию.
Всего с начала пандемии обработано 829 389 тестов.
За все время в республике зарегистрировано 23434 случая заболевания COVID-19.
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