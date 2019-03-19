24 марта в Якутске состоится показ всех костюмов Августины Филипповой

Уже в это воскресенье на сцене Театра оперы и балета состоится юбилейный вечер, посвящённый 25-летию творческой деятельности известного модельера Августины Филипповой. Впервые на сцене театра будет представлена вся коллекция костюмов разных времён, состоится дефиле моделей из новой коллекции с участием звёзд якутской эстрады и ведущих манекенщиц республики.

Неделя моды в Якутии в этом году проходит в рамках 25-летия карьеры известного модельера Августины Филипповой. На эти дни запланированы выставки работ учащихся колледжей, круглые столы по теме «Этнокультура и креативная экономика», показ зимних моделей «Ледовый подиум» в Ледовом городке 202 микрорайона. Завершится неделя великолепным творческим вечером «Рождение легенды», где будут продемонстрированы все коллекции костюмов именитого дизайнера и художницы.

«Основная тема моего вечера – талант, так как я уверена, что в каждом человеке он есть, надо лишь его развивать. Человек не рождается зря, у каждого своя миссия в Срединном мире,» — рассказала Августина Филиппова.

На пресс-конференции состоялась презентация новой картины Августины Николаевны «Ийэхсит», где запечатлена покровительница матерей и Земли. Помимо этого была презентована фарфоровая посуда с логотипом Августины Николаевны, которая изображает сайылык – летнее жилище якутов.

В беседе с журналистами были подняты личные и волнующие Августину Николаевну вопросы – о её мечте увидеть на подиуме нового Дома моды работы её учеников, о её воспоминаниях из детства, о благодарности всем тем, кто верил в неё и был рядом.