24 марта пройдет Республиканская творческая олимпиада «Классный класс»

Организаторы конкурса: МОБУ ЯГНГ, Центр этнопедагогики дополнительного образования «Олох үөрэҕэ» им.А.Г. и Н.К. Чиряевых при поддержке Института развития образования и повышения квалификации им С.Д. Донского и Управления образования г.Якутска.
- Очная и заочная форма участия;
- участвуют школьники с 1-11 классы;
- всем участникам сертификаты и памятные призы;
- классным и художественным руководителям сертификаты о распространении опыта.
Номинации:
- Вокал
- Хореография
- Фольклор
- Театр мод
- Художественное слово
- Изо, ПДИ (поделки)
- Специальная номинация «Лучший классный руководитель»
Все вопросы по электронной почте coolclass@bk.ru и по телефону 89243605814, Ольга Федоровна Константинова.
Источник: Оргкомитет.