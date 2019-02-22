24 марта пройдет Республиканская творческая олимпиада «Классный класс»

Организаторы конкурса: МОБУ ЯГНГ, Центр этнопедагогики дополнительного образования «Олох үөрэҕэ» им.А.Г. и Н.К. Чиряевых при поддержке Института развития образования и повышения квалификации им С.Д. Донского и Управления образования г.Якутска. Очная и заочная форма участия;

участвуют школьники с 1-11 классы;

всем участникам сертификаты и памятные призы;

классным и художественным руководителям сертификаты о распространении опыта. Номинации: Вокал

Хореография

Фольклор

Театр мод

Художественное слово

Изо, ПДИ (поделки)

Специальная номинация «Лучший классный руководитель» Все вопросы по электронной почте coolclass@bk.ru и по телефону 89243605814, Ольга Федоровна Константинова. Источник: Оргкомитет.

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