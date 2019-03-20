24 марта – День «Журфикса»!

Уже в это воскресенье, 24 марта, в Историческом парке «Россия — моя история» (ул. Ксенофонта Уткина, 5) пройдёт День открытых дверей «Журфикса», приуроченный к 14-летию первого в Якутии глянцевого журнала для семейного чтения.

С 12:00 до 18:00 вас ждет большая насыщенная программа: встречи с героями и авторами журнала разных лет, выставка-презентация партнёров, выступления звёзд эстрады, кино, модельеров и стилистов, мастер-классы, весёлые аниматоры и все, что нужно для отличного весеннего настроения!

На основной сцене

Звёзды эстрады, фэшн-показ, зажигательный флэшмоб

— Вы увидите и услышите любимых всеми нами артистов – таких, как Альбина Дегтярева и группа «Айархаан», Оркон, Варя Максима, Сергей Шергин, Юлия Худаева, Айсен Аммосов, Кэрэчээнэ и Кэскилээнэ Туприны, Варя Ларионова-Ый Кыыhа и другие, настоящие и будущие герои «Журфикса». Режиссер программы – Айдыс Черноградский.

— Первыми в Якутии увидите коллекцию модельера Варвары Филипповой «Северная история», получившую 1 место в номинации «Исторический костюм» на Международном фестивале костюмов народов России в Вероне /Италия/.

— Примете участие в зажигательном флэшмобе со звездами Школы танцев «Dance Empire» Петром Борисовым и Эльвирой Емельяновой.

Не упустите возможность сделать селфи с любимцами публики.

На просторах парка

Презентация книги фудфотографа, советы стилиста, интерактивная беседа, песни под гитару…

Организаторы задействовали самые разные помещения Исторического парка, где вы можете стать участниками всевозможных интересных событий. Таких, как:

— Презентация новой книги и автограф-сессия фудфотографа, ведущей постоянной рубрики «Журфикса» Натальи Оконешниковой;

— Модный разбор от стилиста Бемы Лазаревой и креативной команды «Омут»;

— Интерактивная беседа «Чайный сервиз советского серванта»;

— А также — «быстрые» портреты, «селфи-зеркало», песни под гитару, бесплатные пробные занятия Школы современной музыки «Дом музыкантов»…

Со Дня открытых дверей вы не уйдёте с пустыми руками — вас ждут ярмарка уникальных вещей ручной работы и выставка партнеров журнала.

В клубе любителей кино

Вам будут представлены, пожалуй, самые признанные якутские фильмы — «Царь-птица» и «Бог Дьесегей», получившие огромное количество наград на международных кинофестивалях и завоевавшие признание зрителей в разных уголках планеты. С 14.30 вы сможете посмотреть, обсудить, а также пообщаться с их создателями. Модератор Клуба любителей кино – Ирина Энгелис.

Мастер-классы

Специально для вас и только 24 марта пройдут мастер-классы:

— по скандинавской ходьбе — от основателя клуба любителей СХ «Стимул», лауреата Общественной премии «Якутянин года-2018. Якутск» Матвея Лыткина;

— «Исполни свои мечты» — авторская техника специалиста Фэншуй и Бацзы Натальи Гуляевой;

— по визам и определению уровня языка — от Группы компаний «I Speak English»;

— практикум «5 инструментов увеличения прибыли в местных условиях» — от владельца консалтингового центра «ФокусПро» Джулустана Иванова.

Очень полезная программа от «Инстамам Якутия»:

— Мастер-класс по йоге от Ольги Агариной «Как успокоиться маме за 5 минут»;

— Мастер-класс от Надежды Петровой по изготовлению поролоновой маски;

— Советы от нейропсихологов детской студии «Светлячок» Аграфены Кондаковой и Туяры Нестеровой на тему «Как вырастить успешного ребёнка»;

А также награждение победителей фотомарафона «Инстамам Якутия».

Выставка, квест и конкурсы

— Выставка «Журфикс. Ретроспектива» от Национальной библиотеки РС (Я), в которой можно увидеть ВСЕ журналы за 14 лет;

— Квест «Таинственный прием гостей» от Исторического парка «Россия – моя история»;

— Конкурс двойников зеленоусого кинолюбимца, победителя в котором выберет сам Чээкэ;

— Награждение победителей Инста-конкурсов;

— Съемка фотопроекта «Преображения» в режиме онлайн со звездной командой «Журфикса» — фото Сергея Шарина, грим Марии Давыдовой, оформление от Анны Давыдовой;

— Розыгрыш лотереи с оооочень «журфиксовским» главным призом: это модный шопинг с сертификатом на 20000 рублей в сопровождении профессионального стилиста, с макияжем от профессионального визажиста, с фотосессией от профессионального фотографа, с последующей публикацией перезагрузки на развороте «Журфикса».

Вход свободный!

Первым 50 посетителям «Дня Журфикса» — журнал в подарок!