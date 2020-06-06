06.06.2020
10:35
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Якутия

24 года добросовестной работы в Саханефтегазсбыте

Сотрудник АО «Саханефтегазсбыт» удостоен Почетной грамоты государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Якутии.
Сегодня руководство компании поздравило с юбилеем главного бухгалтера Олекминской нефтебазы Татьяну Швецову и вручило награду.
В структуре компании она работает 24 года. В 1996 году поступила на работу на Олекминскую нефтебазу ГП «Якутнефтепродукт» в качестве главного бухгалтера и по настоящее время продолжает трудиться. Татьяна Швецова является настоящим профессионалом, добросовестным и ответственным сотрудником.

Фото: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
Источник: Пресс-служба АО «Саханефтегазсбыт»
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