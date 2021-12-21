24 алмазам присвоены имена якутян – Героев Социалистического труда

Генеральный директор ПАО «АЛРОСА» Сергей Иванов 21 декабря передал главе Якутии Айсену Николаеву сертификаты и реплики (копии) 24-х ювелирных алмазов, названных именами якутян – Героев Социалистического труда.

«Идея о присвоении 100 крупным алмазам, добытым компанией «АЛРОСА» на территории республики, имён 100 выдающихся якутян, исходила от наших ветеранов. В прошлом году в рамках 75-летия Великой Победы имена якутян, удостоенных звания Героев Советского Союза, были увековечены в 100 крупных алмазах. В этом году алмазам присвоены имена якутян – Героев Социалистического труда. Уверен, что к 100-летию со дня образования республики, благодаря реализации такого замечательного проекта, Якутия увековечит имена 100 выдающихся якутян в алмазах, добытых компанией «АЛРОСА», — отметил Айсен Николаев.

В свою очередь генеральный директор АЛРОСА Сергей Иванов рассказал, что в рамках проекта в этом году 100 крупным алмазам присвоены имена якутян, добившихся больших успехов и достижений в сельском хозяйстве, промышленности, науке, культуре и в других отраслях.

«Благодаря нашему совместному с руководством республики проекту «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» мы сможем увековечить имена выдающихся якутян, чей подвиг и жизненные ориентиры послужат примером для подрастающего поколения», — сказал Сергей Иванов.

Напомним, проект «100 именных алмазов к 100-летию ЯАССР» стартовал в 2019 году с присвоения одному из крупнейших алмазов, добытых на руднике «Интернациональная» имени первого драматурга из народа саха, основателя якутской литературы Анемподиста Софронова – Алампа.

В Год патриотизма в Республике Саха (Якутия) к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне по инициативе главы региона Айсена Николаева было принято решение присвоить алмазам имена якутян – Героев Советского Союза. Это позволило увековечить имена Героев Советского Союза, призванных на фронт Великой Отечественной войны из Якутии, в алмазах весом более 50 карат. Среди них – Сергей Александрович Асямов, Семен Васильевич Достовалов, Клавдий Карпович Краснояров, Федор Кузьмич Попов, Георгий Иванович Шавкунов, Владимир Денисович Лонгинов и другие.

В этом году стартовал третий этап проекта по присвоению алмазам имён якутян – Героев Социалистического труда.

Среди них председатель колхоза имени Молотова Верхневилюйского района Якутской АССР, депутат Верховного совета СССР третьего созыва Степан Иннокентьевич Васильев, начальник производственно-технического управления связи Якутской АССР Пётр Иванович Дудкин, оленевод, директор совхоза «Томпонский» Василий Михайлович Кладкин, агроном — овощевод колхоза имени Ленина Мегино-Кангаласского района Екатерина Иннокентьевна Новгородова и другие Герои.

Сертификаты и реплики (копии) алмазов будут переданы в районные музеи республики для экспонирования.