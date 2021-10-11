11.10.2021
11:48
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Коронавирус

234 новых случая короновируса


По информации оперштаба в Якутии на 11 октября выявлено 234 новых случая коронавирусной инфекции:
— г. Якутск – 123 случая,
— Мегино-Кангаласский район – 20 случаев,
—  Алданский, Хангаласский районы по 10 случаев,
— Мирнинский район – 9 случаев,
— Вилюйский, Чурапчинский районы по 8 случаев,
— Таттинский, Томпонский районы по 7 случаев,
— Ленский район – 6 случаев,
—  Амгинский, Булунский районы по 5 случаев,
— Аллаиховский район – 4 случая,
— Верхневилюйский, Кобяйский районы по 3 случая,
— Намский, Нерюнгринский районы по 2 случая,
—  Жиганский, Оймяконский районы по 1 случаю.
За сутки лабораториями республики проведено 3 115 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 521 313 тестов.

Фото: ЯСИА
Источник: stopcovid19.sakha.gov.ru
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