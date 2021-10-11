234 новых случая короновируса



По информации оперштаба в Якутии на 11 октября выявлено 234 новых случая коронавирусной инфекции:

— г. Якутск – 123 случая,

— Мегино-Кангаласский район – 20 случаев,

— Алданский, Хангаласский районы по 10 случаев,

— Мирнинский район – 9 случаев,

— Вилюйский, Чурапчинский районы по 8 случаев,

— Таттинский, Томпонский районы по 7 случаев,

— Ленский район – 6 случаев,

— Амгинский, Булунский районы по 5 случаев,

— Аллаиховский район – 4 случая,

— Верхневилюйский, Кобяйский районы по 3 случая,

— Намский, Нерюнгринский районы по 2 случая,

— Жиганский, Оймяконский районы по 1 случаю.

За сутки лабораториями республики проведено 3 115 исследований на коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии обработано 1 521 313 тестов.