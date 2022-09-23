23 сентября в Якутске погода без осадков

На северо-востоке ожидается небольшой, на Колыме местами умеренный снег, мокрый снег. На юго-западе небольшой и умеренный дождь. Ветер порывистый, на западе, юге, Колыме и побережье Арктики до 9-14 м/с.

Температура воздуха составит +3+8°, на юго-западе и юге +7+12°, на севере, северо-западе, Колыме -1,+4°.

В Якутске без осадков, ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура днем потеплеет до +4+6°.