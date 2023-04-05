23-летний якутянин состоял в банде телефонных мошенников

Верховный Суд Республики Саха (Якутия) частично изменил приговор Томпонского районного суда, которым 23-летний молодой человек признан виновным в совершении 15 эпизодов мошенничества. Уголовное дело рассмотрено в особом порядке, осужденный заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и с учетом активного способствования раскрытию преступлений по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, с причинением значительного ущерба) суд назначил ему наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Установлено, что осужденный являлся обнальщиком организованной группы телефонных мошенников, которые выдавали себя за сотрудников брокерской компании и убеждали доверчивых граждан в том, что они могут получить дополнительный легкий заработок на их сайте путем инвестиций и осуществления торгов по купле-продаже ценных бумаг.

Все члены преступного сообщества выполняли определенные роли, представители «колл-центра» обзванивали жителей разных регионов России, другие занимались обналичиванием средств. С апреля 2020 года по март 2021 года данная организованная группа обналичила через банкоматы в различных городах Российской Федерации, в том числе в городах Ростов-на-Дону, Каменск-Шахтинский, Донецк, Красноярск, Москва более 53 миллионов рублей, которые были похищены у граждан Российской Федерации. В настоящее время расследование в отношении остальных соучастников организованной группы продолжается.

Суд апелляционной инстанции, проверив материалы дела, оставил приговор в части назначенного наказания без изменения.