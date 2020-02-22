23 февраля в ЛОРПе отметили по-спортивному

Стало доброй традицией в ПАО «ЛОРП» отмечать 23 февраля спортивными достижениями. 21 февраля в дирекции Ленского пароходства прошёл конкурс «А ну-ка, парни!». Ленские речники померились силой, выносливостью, ловкостью и меткостью в честь Дня защитников Отечества. Конкурс прошёл на «ура».

На торжественном построении генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поздравил мужчин с Днем защитника Отечества и пожелал побед на конкурсе.

Жюри практически всё состояло из прекрасной половины коллектива Ленского объединённого речного пароходства. Мероприятие проводится уже шестой год.

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Программа состязаний включала в себя стрельбу из пневматической винтовки, гиревой спорт, спортивную «планку», дартс и броски теннисного шарика в корзину.

В общем зачёте первое место завоевал заместитель начальника планово-экономической службы Андрей Петухов, второе место — ведущий бухгалтер отдела учёта расчетно-кассовых операций Леонид Суханов, третье – заместитель начальника управления активами и обязательствами Михаил Каблов.

«Мероприятие отличное, настоящее мужское, кое-кто вспомнил молодость, службу в рядах Российской Армии. Служба кадров засекала время, фиксировала результаты, разбиралась в спорных моментах. Было много болельщиков, ведь практически из каждого отдела были добровольцы. Всё было организовано по высшему разряду. Понравилось мероприятие всем участникам и болельщикам», – отметил председатель профкома управления Евгений Кейсевич.

За последнее десятилетие в пароходстве активизировалась спортивная жизнь. Руководство предприятия уделяет большое внимание развитию спорта, соответственно, здоровому образу жизни сотрудников.

Совсем скоро в пароходстве пройдет конкурс «А ну-ка, девушки!», посвященный международному женскому дню.