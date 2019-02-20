23 февраля KitJah приглашает на первый сольный концерт

23 февраля, в День защитника Отечества, состоится первый сольный концерт «Хотойтон Хотой» победителя «Урдэл 2019», финалиста Всероссийского вокального конкурса «Новая звезда» KitJah.

Концерт состоится в Государственном театре оперы и балета с 17:00 и 20:00 ч. при поддержке студии ZAVOD и Министерства культуры и духовного развития РС(Я).

Поздравьте любимых мужчин, коллег и друзей нестандартно, сделайте необычный презент на День Защитника Отечества — подарите эмоции!

В программе прозвучат песни для всех поколений, дуэты с матерью и братом из репертуара Дьулустаана Иванова, полюбившиеся хиты с Галей Виноград, Никитой Веркиным и с Гошей Васильевым — Джида.

Ведущим вечера приглашён заслуженный артист Якутии Александр Бурнашов!

Звуковое и световое оформление от компании *АВЕ*.

Билеты в кассах:

1. Государственный театр оперы и балета 36-06-90

2. Саха академический театр им. П.А. Ойунского — 34-13-31

3. Театр юного зрителя — 32-18-54

4. ТРК Туймаада 1 этаж Касса Филармонии

5. ДДН им. А.Е.Кулаковского — 32-82-96

справки: 8924-760-00-77

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