23 февраля: как отдыхаем в 2020 году и календарь выходных
В России скоро наступает главный мужской праздник страны: День защитника Отечества.
Он был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось:
«В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».
В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Л. Д. Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы».
Из-за того, что 23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье — выходной день переносится на понедельник (такова норма закона). В результате календарь выходных дней выглядит следующим образом:
- 21 февраля пятница — рабочий день;
- 22 февраля суббота — выходной;
- 23 февраля воскресенье — выходной;
- 24 февраля понедельник — выходной;
- 25 февраля вторник рабочий день.
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