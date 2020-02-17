17.02.2020
18:09
462

Общество

23 февраля: как отдыхаем в 2020 году и календарь выходных

В России скоро наступает главный мужской праздник страны: День защитника Отечества.

Он был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось:

«В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».

В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Л. Д. Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы».

Из-за того, что 23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье — выходной день переносится на понедельник (такова норма закона). В результате календарь выходных дней выглядит следующим образом:

  • 21 февраля пятница — рабочий день;
  • 22 февраля суббота — выходной;
  • 23 февраля воскресенье — выходной;
  • 24 февраля понедельник — выходной;
  • 25 февраля вторник рабочий день.

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх