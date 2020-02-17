23 февраля: как отдыхаем в 2020 году и календарь выходных

В России скоро наступает главный мужской праздник страны: День защитника Отечества.

Он был установлен в РСФСР 27 января 1922 года, когда Президиум ВЦИК РСФСР опубликовал постановление о четвёртой годовщине Красной армии, в котором говорилось:

«В соответствии с постановлением IX Всероссийского съезда Советов о Красной армии Президиум ВЦИК обращает внимание исполкомов на наступающую годовщину создания Красной армии (23 февраля)».

В приказе Реввоенсовета Республики от 5 февраля 1923 года, подписанном Л. Д. Троцким, событие, послужившее поводом для праздника, определяется так: «23 февраля 1918 года, под напором врагов рабочее и крестьянское правительство провозгласило необходимость создания вооружённой силы».

Из-за того, что 23 февраля в 2020 году выпадает на воскресенье — выходной день переносится на понедельник (такова норма закона). В результате календарь выходных дней выглядит следующим образом: