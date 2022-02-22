23 февраля: Чего хотят мужчины и что дарят им женщины? 🤣🤷‍♂️🙈🙉🙊

Среди тех, кто ждёт подарок на День защитника Отечества, лишь 6% хотели бы получить парфюм, тогда как дарить ароматы планируют 28% опрошенных. На подарки к 23 февраля и 8 Марта большинство россиян планируют потратить от 500 до 1000 руб. — такой ценовой диапазон назвали респонденты в ходе опроса, который накануне праздников провела Почта России.

14% опрошенных заявили, что заранее договариваются с получателями о стоимости подарков, и только 15% обмениваются «списком желаний» — перечнем того, что именно они хотели бы получить на праздник. Возможно, по этой причине планируемые и желанные подарки не всегда совпадают.

В ходе опроса выяснилось, что мужчинам на 23 февраля чаще всего планируют дарить парфюмерию (28%), сладости (19%), инструменты (18%), гаджеты (12%) и бытовую технику (11%). Однако сами мужчины отвечают, что хотели бы получить в подарок инструменты (19%), гаджеты (13%) и бытовую технику (10%). Парфюмерией интересуется всего 6%, а сладостями — 5% опрошенных. Больше половины мужчин (53%) вообще не ждут подарков на 23 февраля.

А вот ожидания женщин и подарки, которые им планируют дарить на 8 Марта, совпадают. 36% опрошенных планируют дарить на женский праздник цветы, 29% — сладости, 27% — товары для дома, 26% — косметику, и 25% — парфюмерию. Менее 10% опрошенных хотят дарить бытовую технику, ювелирные украшения и гаджеты. При этом сами женщины хотели бы получить в подарок цветы (31%), парфюмерию (19%), товары для дома (17%), косметику (15%) и сладости (14%). Замыкают список желаний бытовая техника (8%) и гаджеты (8%). 29% женщин подарков на 8 Марта не ждут.

Большинство опрошенных (53%) заранее выделяют деньги на приобретение подарков, остальные исходят из имеющегося бюджета на момент покупки. При этом, по мнению 32% и 29% опрошенных, один подарок на 23 февраля и 8 Марта должен стоить от 500 до 1 000 руб. Подарок стоимостью от 1 000 до 3 000 руб. на 23 февраля готовы приобрести 30% респондентов, на женский праздник — 28%. Подарок за 5 000 руб. и более планируют покупать лишь 6% опрошенных россиян.

Бюджет на подарки по сравнению с прошлым годом не изменился у почти половины опрошенных (49%). 20% готовы потратить больше, чем в прошлом году, и 14% — меньше. При этом почти половина тех, кто хочет потратить меньше, сократят расходы на порядок. А существенно увеличить траты планирует лишь пятая часть тех, кто готов потратить на подарки больше денег, чем в прошлом году.

По данным опроса, почти половина респондентов (45%) завили, что дарят подарки на оба праздника, ещё 8% выразили готовность поздравить только с 23 февраля и 17% — только с 8 Марта. На вопрос, почему вы не дарите подарки на гендерные праздники, 35% ответили, что просто не хотят, 18% не любят гендерные праздники, а 15% респондентам некому дарить подарки.

В опросе приняли участие 1 127 человек: 626 женщин и 501 мужчина. Среди опрошенных 23% в возрасте от 25 до 34 лет, 29% — от 35 до 44 лет, и 29% в возрасте от 45 до 65 лет. Почта России проводила опрос онлайн.