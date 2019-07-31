23 человека спасены из горящего дома в Якутии

Около шести часов вечера нарядом группы задержания ОВО Росгвардии в п. Сангар Кобяйского района было замечено возгорание в двухэтажном деревянном доме по улице Планерная. Сообщив в пожарную службу, росгвардейцы сразу прибыли к месту происшествия и заметили, что огнем охвачен первый подъезд. Из-за сильного порывистого ветра огонь быстро распространялся по кровле дома, существовала реальная угроза отравления жильцов продуктами горения и распространения огня на ближайшие жилые дома.

Совместно с пожарным расчетом росгвардейцы приняли участие в эвакуации жильцов горящего дома, всего спасено 23 человека, в том числе 9 детей и один пенсионер, который не мог самостоятельно передвигаться. Все пострадавшие переданы бригаде Скорой помощи.

Сотрудники Росгвардии осмотрели задымленные подъезды, лестницы и квартиры с целью поиска других нуждающихся в помощи людей. Также было организовано тушение пожара совместно с сотрудниками противопожарной службы.

Благодаря слаженным действиям экстренных служб удалось избежать человеческих жертв.