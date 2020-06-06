22 управляющие компании Якутска нарушают графики дезинфекции
Влажная уборка и текущая дезинфекция мест общего пользования многоквартирных домов является обязанностью управляющих компаний, обслуживающих жилищный фонд в соответствии с Федеральным законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, постановлением главного государственного санитарного врача республики, принятыми рекомендациями Минстроя РФ и Министерства ЖКХ и энергетики республики.
По данным контроля УК по состоянию на 4 июня проведена влажная уборка в 447 из 452 МКД, что составляет 98,89 % от плана.
Однако, многие управляющие компании нарушают утвержденные графики текущей дезинфекции: из 2424 МКД обработано 1432 МКД, что составляет около 60 % от плана.
Специалистами управ округов и МКУ «СЭГХ» в ежедневном режиме проводится мониторинг и контроль влажной уборки и текущей дезинфекции в подъездах. С 23 марта по 4 июня проверено 1374 МКД:
— в 115 МКД мероприятия по дезинфекции проведены с нарушениями: отсутствие ежедневных протирок дверных ручек, выключателей, поручней, и т.д. и отсутствие влажных уборок, проводимых 2 раза в неделю;
— в 114 МКД мероприятия по дезинфекции УК не проводились.
По 76 МКД, в которых не проведены мероприятия по дезинфекции после повторных проверок, для принятия мер административного воздействия, в надзорные органы направлены материалы в Управление государственного жилищного и строительного надзора РС (Я) для принятия решения. В списке нарушителей – 22 управляющие компании.
Заключительная дезинфекция проводится по адресам, где были выявлены больные коронавирусной инфекцией, и осуществляется за счет средств муниципального бюджета, резервного фонда г. Якутска.
С 8 мая заключительная дезинфекция проведена по 672 адресам многоквартирных жилых домов. Дезинфекция проводится специализированным организациями ежедневно, согласно списков заболевших граждан, которые поступают в Окружную администрацию из Роспотребнадзора.
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