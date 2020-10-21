22 октября в Якутске отключат воду

С 10:00 до 22:00 22 октября 2020 года в связи с переврезкой участка водовода (в/узел №4 – КП “Гимеин”) будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают 83, 84, 84, 86, 87, 92, 93, 94, 95 кварталы, инст. Мерзлотоведения, кот. Лермонтова 200, кот. Якутуголь и дом №43 по ул. Каландаришвили

С 9:30 до 17:30 22 октября 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают дом №8 по ул. Строителей, дом №65А по ул. Халтурина, Общежитие ЯГИТИ

С 9:30 до 12:00 22 октября 2020 года в связи с ремонтными работами ЯТЭЦ будет ограничена подача водоснабжения.

Под отключение попадают дома №1/1, 1/2, 2, 4, 1/3 по ул. Б. Марлинского, дом №1 по ул. Водников (речное училище), Школа №21, дом №4/1 по ул. Богатырева, дома №5/2, 11 по ул. Губина, дома №7, 2 по ул. Северная