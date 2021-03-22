22 марта – дебаты журналистского сообщества Якутии: будет жарко
В чем особенность мероприятия? Дебаты проводит журналистское сообщество: представлены самые разные СМИ и популярные интернет-ресурсы. За этими площадками – известные журналисты, имена которых можно считать информационным брендом. При этом точки зрения членов клуба могут сильно различаться.
Площадка и формат проведения
Как сообщили организаторы проекта, выбор в пользу Исторического парка «Россия – моя история» обусловлен технической «начинкой» здания, которая позволяет выводить «картинку» на большой экран и одновременно вести прямую трансляцию в ютубе.
Формат мероприятия заявлен как дебаты кандидатов в прямом эфире на ютуб-канале с одновременной трансляцией в социальных сетях. За мероприятием сможет следить неограниченная аудитория интернета.
Прямая трансляция будет организована с 18 часов:
-на Instagram—странице портала Sakhalife www.instagram.com/sakhalife.ru, в
-Youtube-канале «Округ ТВ» по ссылке — https://youtu.be/CcHKcu4LThE
на порталах vesti14.ru, sakhapress.ru.
Профессиональные интервьюеры
Ведущие дебатов — журналисты. Это Айталина НИКИФОРОВА, главный редактор портала «Тайгапост», и журналист Сергей СУМЧЕНКО — авторы целого ряда острых, разоблачительных статей, журналистских расследований, по итогам которых возбуждено немало уголовных дел.
В одном из раундов журналисты будут задавать кандидатам вопросы на произвольные темы. Будет жарко, несмотря на то, что кандидаты закаленные в словесных баталиях люди.
Экспертный клуб Якутии – постоянно действующая площадка
Экспертный клуб Якутии – постоянно действующее организация, позиционирующая себя как открытая площадка для обсуждений острых тем и запуска новых проектов. Вот лишь некоторые из них:
1. Февраль 2020 г. — Битва журналистов и блогеров.
2. Март 2020 г. — по следам событий в «Триумфе»
3. Июль 2020 г. – о голосования в Якутии по поправкам в Конституцию РФ.
4. Сентябрь 2020 г. – итоги выборов по Центральному округу Якутска с руководителями фракций парламента Якутии.
5. Сентябрь 2020 г. – экологи-общественники о защите лесов на реке Амга.
6. Сентябрь 2020 г. – о пандемии коронавируса с зампредом правительства Ольгой Балабкиной.
7. Сентябрь 2020 г — встреча с уполномоченным по защите прав предпринимателей в РС(Я) Альбиной Кычкиной.
8. Сентябрь 2020 г. — встреча с общественником Иваном Шамаевым.
9. Октябрь 2020 года. — встреча с прокурором Якутска Владиславом Денисюком.
10. Декабрь 2020 г. — взаимодействие власти и массмедиа: новые вызовы.
11. Январь 2021 г. — ко Дню российской печати: выборы главы Якутска и проблемы журналистики Якутии.
12. Январь 2021 г. — встреча с главами наслегов Якутии – об инициативах местного самоуправления по следам «муниципального бунта».
Главная задача дебатов Экспертного клуба – предоставить всем кандидатам равные шансы донести свою позицию до избирателей — жителей Якутска, умеющих анализировать разные источники информации и делать собственные выводы. А участникам дебатов «пожелайте удачи в бою»!
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